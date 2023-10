Las calles comerciales más caras de España: de Serrano a paseo de Gràcia

Para Robert Travers, socio para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) de activos comerciales en la consultora inmobiliaria internacional Cushman & Wakefield, el gran reto que tienen por delante los locales comerciales high street, pero también otro tipo de locales, es ver qué consecuencias va a tener en el negocio las altas inflaciones registradas en los últimos meses. «Muchos comités de expansión de firmas tienen muchas ganas de crecer, pero ahora mismo firmar acuerdos les lleva más tiempo porque siguen siendo muy cautos. Sin embargo, esto no me impide ver el futuro del comercio con positivismo, aunque haya ciclos buenos y malos», subraya. El directivo de Cushman & Wakefield considera que el comercio físico se ha convertido en más que en un punto de venta, «un sitio donde fidelizar o ganar nuevos clientes», algo que on line es más caro y también más complicado. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue el alquiler por parte de Five Guys del local ubicado en el número 44 de la Gran Vía de Madrid. Este espacio de 900 metros fue el escaparate de entrada al mercado español de la cadena estadounidense de hamburguesas, conocida por ser una de las favoritas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, como demuestran varias fotografías del exmandatario tomadas en alguno de sus establecimientos. A pesar de la abultada renta que paga, su local sirve de carta de presentación al estar localizado en una de las zonas que registra más trasiego de personas de toda la capital, tanto durante la semana como en sábado y domingo. Otro de los ejemplos es Wow, la tienda multimarca fundada por Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, bajo el espíritu phygital, es decir, donde las barreras entre lo físico y lo digital se diluyen. Situada en esta misma arteria de la capital, es una experiencia inmersiva que apuesta por la omnicanalidad, donde el cliente va a la tienda, sobre todo a ver productos, no a comprarlos.