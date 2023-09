De los hermanos Roca al Hostal La Gavina

3 Se lee en minutos



Si algo define Girona y sus comarcas es la extraordinaria diversidad que las convierte en un lugar único. Que defienda yo el lugar en el que nací, viví y fui educado hasta los 17 años y tenga residencia ahora no tiene ningún mérito. Los gerundenses, ya seamos del Empordà o de la Garrotxa, siempre alardeamos de nuestros orígenes, historia, gastronomía y paisajes, del mar a la montaña. Como si en el mundo no hubiera otro sitio igual. Confieso y admito que podemos ser muy pesados, incluso inaguantables, cuando nos ponemos estupendos. A medida que pasa el tiempo, no hay nada más satisfactorio que apostar y apoyar lo más cercano. Para ser global hay que ser antes local.

Esta semana, Prensa Ibérica, a través de ‘activos’ y de la mano del Diari de Girona, ofrece un dosier especial sobre la economía y la empresa de Girona. Una radiografía que pretende ser el principio de una apuesta por sacar a la luz y dar a conocer nuevas iniciativas y renovados desafíos de unos negocios que han sabido transcurrir con discreción y, en la mayoría de las ocasiones, extremada prudencia.

Son múltiples las marcas gerundenses de propiedad familiar y las filiales de reconocidas multinacionales que tienen su sede o fábricas en las comarcas de la provincia. Desde la fábrica de Nescafé (Nestlé), muy cerca de la familiar Cafés Cornellà, al pie de la AP7 y de olor inconfundible, hasta dos empresas muy reconocidas por los niños: Haribo y Panini. La primera, de propiedad alemana, se encuentra en Cornellà del Terri, cerca de Banyoles, y la segunda, italiana, en Torroella de Montgrí. El grupo de distribución de Figueres, Transgourmet Ibérica, filial de la multinacional suiza, sigue siendo la principal empresa de Girona por facturación (1.273 millones). Fundado por la familia Miquel, es una de las empresas que, con el tiempo, ha sido vendida a terceros.

He preguntado a un grupo de ilustres gerundenses cuáles son las empresas de la provincia que les vienen a la cabeza en primer lugar. La lista es larga, pero la más citada es , el grupo de salud animal y humana propiedad de la familia Nogareda. Fue ya portada de ‘activos’ una vez confirmado el avance de sus investigaciones en la vacuna contra el coronavirus.

Otros nombres citados: Metalquimia (sistemas para alimentación); Noel (embutidos); Comexi (impresión y laminación); Simon (sistemas eléctricos); Embutidos La Selva, Costa Brava Frigoríficos (carne); Rubau (construcción); PGI Ingeniería, Tradeinn (distribución de material deportivo); Kave (muebles y decoración); Trefinos y Bigas (tapones de corcho); Bassols (energía); Àngel Mir (puertas metálicas); La Fageda (lácteos); Alkimia (cosméticos naturales que sirven para aumentar la vitalidad); Grupo Peralada (ocio y bodegas); Gas Gas (motocicletas) y Pordamsa (utensilios de cocina). A estas quiero añadir una de las marcas más conocidas de aperitivos de España, competidora de grandes multinacionales, como es Frit Ravich. Y Eurofirms, la primera empresa de colocación de empleo de capital español por detrás de tres multinacionales. Una actividad en la que también está presente otra compañía del ramo: Marlex.

A todas estas habría que sumar destacadas empresas del sector turístico, empezando por el hotelero, y que tiene en el Hostal La Gavina de S’Agaró a su representante histórico. La Costa Brava sigue siendo una de las fuentes de atractivo y de riqueza mayor de la provincia. Un ejemplo de empresarios gerundenses son mis amigos Lluís -su padre fue músico de la cobla La Principal de La Bisbal- y Núria. Se conocieron en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estudiando Veterinaria. Pidiendo un préstamo abrieron una pequeña clínica en Palafrugell que con el tiempo y nuevas instalaciones se ha convertido en referencia de la Costa Brava, con 22 personas trabajando. ¿Qué les definió desde el principio? Trabajar excelentemente, paso a paso, con ambición.

Para el final, una cita a una empresa cuya sociedad limitada responde al nombre, semidesconocido, de Jorofon. Tras estas tres sílabas unidas se esconde la primera sílaba y los apellidos de los tres hermanos más conocidos a nivel mundial de Girona: Joan, Josep y Jordi. La familia Roca Fontané logró convertir un gran restaurante de Sant Gregori en el mejor restaurante del mundo. El Celler de Can Roca, que da empleo a más de 200 personas y que se expande a través de negocios paralelos como Rocambolesc. Los Roca han desoído múltiples cantos de sirena para instalar franquicias en ciudades de relumbrón mundial. Si no lo han hecho es precisamente porque consideran que como Girona no hay nada mejor. Es el orgullo de sentirse parte del lugar de donde eres, vives y trabajas.