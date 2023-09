Esta es la diferencia monetaria entre la pensión contributiva y no contributiva de los jubilados

Las diferencias entre la pensión contributiva y no contributiva de los jubilados

Los jubilados tienen dos opciones de cara a elegir su pensión, ya que esta puede ser contributiva o no contributiva. Hay muchas diferencias entre ellas, pero la más importante, y la que más preocupa a los jubilados, es la cuantía que se percibe en cada una. La diferencia entre la media de dinero de la pensión contributiva y la media de la no contributiva no es pequeña, concretamente hablamos de una diferencia de alrededor de 700 euros.

Diferencias entre la pensión contributiva y la no contributiva

La principal diferencia es cómo se origina cada una. Mientras que la pensión contributiva depende del tiempo que haya cotizado la persona en la Seguridad Social, en la no contributiva no es necesario haber trabajado un mínimo de años, sino la situación de vulnerabilidad o invalidez de la persona.

Justo de esta diferencia de origen es de donde sale la diferencia en el dinero recibido. Unos 711 euros al mes es la diferencia entre la pensión contributiva media y la pensión no contributiva íntegra para una persona soltera. Si comparamos la pensión mínima contributiva con la mínima del 35% para el sistema no contributiva, la diferencia es de solo 121,15 euros al mes.

Otra diferencia, aunque menor, es la gestión de la pensión. Ambas están reguladas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la contributiva depende del Estado y de la Seguridad Social, mientras que la no contributiva funciona de forma descentralizada, siendo gestionada a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Requisitos para solicitar la pensión contributiva

Estas son las que todos entendemos cuando nos hablan de pensiones de jubilación. Estos son los requisitos:

Haber cotizado un mínimo de 15 años , de los cuales 2 de ellos deben estar entre los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación.

Tener la e dad de jubilación, que ahora está en 66 años y 4 meses . Si se acreditan 37 años y 6 meses cotizados, se puede adelantar la jubilación a los 65 años.

Para cobrar el 100% de la pensión, hay que trabajar un total de 36 años y 4 meses. De lo contrario, cobraremos el 50%.

La pensión mínima marcada por el Estado es de 783,1 euros y nunca se podrá percibir menos de esta cantidad.

Requisitos para solicitar la pensión no contributiva

Para la pensión no contributiva, los requisitos son menores: