Robles, sobre la autorización a STC Group para la compra de Telefónica: "La prioridad es la seguridad nacional"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles (c), mantiene una videoconferencia con barcos de la Armada desplegados en distintas misiones internacionales, este viernes. / J. P. GANDUL / EFE

1 Se lee en minutos EFE



La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que su Departamento estudiará con "rigor" y "toda seriedad" la autorización al gigante saudí STC Group para hacerse con el 9,9 % de Telefónica y ha dejado claro que "la prioridad es la seguridad nacional".

La adquisición por parte del grupo saudí, valorada en 2.100 millones de euros y que le convertirá en el primer accionista de Telefónica, requiere el visto bueno de Defensa, si bien Robles ha indicado que todavía no ha entrado formalmente ninguna petición en el ministerio. "Evidentemente lo vamos a estudiar con mucho rigor, con muchísima atención, porque efectivamente esta operación incide dentro de un sector estratégico, que es la defensa", ha señalado Robles en declaraciones a los medios tras mantener una videoconferencia con algunos de los barcos españoles desplegados en misiones.

La ministra ha incidido en que la defensa es esencial y fundamental y, por ello, - ha precisado- la normativa española "ha querido ser muy estricta para que cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad se pongan en marcha todos los controles".

Noticias relacionadas

Robles ha incidido en que en el momento que llegue la petición del grupo STC, se analizará "con todo el rigor, con toda la seriedad y con una prioridad para este ministerio, que es la defensa y la seguridad nacional". "Vamos a ver cuál es la propuesta que nos hacen, pero en todo caso, la prioridad para nosotros es la seguridad nacional", ha reiterado.

La ministra ha asegurado que no le consta que Arabia Saudí haya retenido el encargo a la empresa española Navantia para la construcción de cinco corbetas por valor de 2.000 millones de euros, según publica este viernes el diario El Mundo. "No me consta ni creo que tenga absolutamente nada que ver con eso (la irrupción del grupo saudí en Telefónica), ha respondido Robles, quien ha emplazado a preguntarle a Navantia. En cualquier caso, ha dejado claro que "el Gobierno español nunca aceptaría ningún tipo de intercambio en ese sentido".