Sepiia: Camisas que no se planchan y no se manchan

Prendas de vestir que hagan la vida mucho más fácil y que generen un impacto positivo en el planeta. Con estas ideas, Federico Sainz, un ingeniero de diseño industrial, que también estudió moda y que se acabó especializando en nuevas tecnologías textiles, fundó Sepiia en 2016. Antes estuvo cinco años trabajando en un laboratorio de innovación textil donde no dejaba de preguntarse por qué se había avanzado tecnológicamente tanto con teléfonos, relojes, ordenadores y coches, pero no con la ropa. Así que se independizó laboralmente, fundó Sepiia y estuvo cerca de dos años investigando y desarrollando nuevos materiales para conseguir prendas que no se manchan, no se arrugan y no huelen.

La ‘start-up’ de innovación textil cerró una ronda de financiación de 2,3 millones de euros el pasado febrero

Sainz explica que todos los productos de Sepiia que salen al mercado deben estar alineados con tres líneas de trabajo fundamentales. La primera, reducir al máximo el cuidado de la prenda. "Nos parece muy loco que en 2023 estemos todavía planchando las camisas y lavando constantemente. Le dedicamos demasiado tiempo y recursos a nuestra ropa. Por eso trabajamos en productos que requieran menos lavados, que eliminen por completo la plancha y que reduzcan su cuidado", argumenta el CEO de la firma. En segundo lugar, deben ser prendas confortables, "es inconcebible que las camisas no sean transpirables, por ejemplo". Y, finalmente, trabaja "para hacer todo esto de la manera más sostenible posible".

Siete meses para la primera camisa

El primer producto de Sepiia que vio la luz fue una camisa. "Tardamos siete meses hasta que conseguimos una fórmula sólida como para poder activar una producción en cadena que permitiera reducir al máximo el cuidado, maximizar el confort y generar el mínimo impacto medioambiental". Lo que se traduce, según Sainz, en que la camisa "no debe arrugarse ni acumular olores, y tampoco mancharse con accidentes diarios». «Un tejido así no existía, nos los tuvimos que inventar", añade.

Esta start-up de innovación textil lo hace todo a través de proveedores. No tiene fábrica. Investiga y elabora fórmulas dentro de los laboratorios: "Hacemos la receta". Luego son los proveedores los que llevan a cabo la producción. Y lo fabrican todo en España y Portugal, tanto el desarrollo de los materiales y los tejidos como el corte y confección. Actualmente cuentan con una amplia gama de productos, tanto de moda masculina como femenina, e incluso han hecho alguna prenda para niños, con precios de venta al público que se mueven entre los 45 euros de una camiseta, los 95 euros de una camisa, los 129 de unos pantalones y los 279 euros de una americana.

Más durabilidad

"Los precios de la prendas se sitúan en la franja media -argumenta Sainz-. Creemos que son justos y accesibles, y que de algún modo suponen realmente una inversión, porque una camisa nuestra va a durar mucho más tiempo que una low cost y va a requerir muchos menos lavados, se le va a dedicar mucho menos tiempo y recursos". Y es que la apuesta de Sepiia, según insiste su CEO, es "tener productos accesibles económicamente pero haciendo las cosas bien: produciendo de forma local, con materiales innovadores y de forma sostenible". En esta línea, reflexiona que cuando compramos a precios muy bajos, en realidad, "estamos ahorrando en derechos laborales de las personas que están produciendo a miles de quilómetros de aquí y/o en derechos medioambientales de todos".

Desde que empezaron a producir en 2018, han ido duplicando la producción y la facturación cada año. Se estrenaron con una tienda on line y hoy ya tienen presencia en los principales marketplaces, como El Corte Inglés y Zalando, y en dos tiendas físicas. El primer establecimiento lo abrieron en diciembre de 2021 en la calle de Hortaleza de Madrid y el segundo lo inauguraron el pasado mes de julio en la Rambla de Catalunya de Barcelona. Con todo, el objetivo para 2023 es que la facturación ascienda a los cinco millones de euros.

En febrero de este mismo año, la start-up de innovación textil cerró una ronda de financiación por valor de 2,3 millones de euros, liderada por inversores del fondo Bolsa Social y Faraday, que se hicieron con un porcentaje del capital que han preferido no detallar, y además fue la ganadora en la categoría de Consumer Trends de South Summit 2023.

Del total de ventas, aproximadamente el 10% provienen de fuera de España. "Estamos vendiendo mucho en los países del norte como Alemania y Países Bajos, y también en los países que nos rodean como Italia, Portugal y Francia. Hemos empezado a abrir la venta al resto del mundo y tenemos clientes interesados en América Latina, en Chile y México sobre todo -detalla-. A medida que solidifiquemos nuestra estructura en España, iremos trasladando lo que hacemos aquí al exterior, queremos ir paso a paso".