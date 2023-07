Las empresas piden que cesen "definitivamente" los ataques desde el ámbito institucional

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d), conversa con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva. / Carlos Luján / Europa Press

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme han pedido que cesen "definitivamente" los ataques desde el ámbito institucional a las empresas, tras las elecciones generales celebradas este domingo. En un comunicado conjunto han trasladado tanto a los partidos políticos como a la sociedad su "voluntad de colaboración con aquel Gobierno que pudiera conformarse". Y es que esta cuestión no quedó clara al final de la jornada, tras conocerse los resultados: ni el bloque de la izquierda (PSOE-Sumar) ni el de la derecha (PP-Vox) suman una mayoría suficiente para formar un Gobierno de coalición.

Con la gobernabilidad del país en el aire, CEOE y Cepyme llaman "a la responsabilidad para que se puedan alcanzar aquellos acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para garantizar la buena marcha de la economía", expone el escrito remitido a los medios de comunicación. Ambas organizaciones piden que se ponga el valor el trabajo de las empresas y su contribución a la sociedad como generadoras del progreso social y económico y piden que prevalezca el "sentido de Estado". La catalana Foment del Treball, por su parte, no ha querido hacer declaraciones al respecto, aunque sí que han respaldado el comunicado.

En su escrito, las patronales hacen referencia al escenario de desaceleración que está sufriendo la economía española y que se profundizará tras el verano. En este sentido, el analista de Moody's Analytics, Luis Enrique Silvia Yanez, ha advertido del riesgo que supondrá la incertidumbre política de las próximas semanas, tras los resultados electorales del domingo en los que no hubo un claro ganador, a una economía española "ya de por sí débil". El analista considera que se avecinas semanas, "si no meses", de incertidumbre política.

En el mismo sentido, la catalana Pimec (que representa a micro, pequeñas y medianas empresas y a autónomos) ha pedido "responsabilidad" a los partidos, para conformar "con la máxima celeridad" un gobierno "estable", a pesar de que los resultados dificulten las negociaciones. Su presidente, Antoni Cañete, ha lamentado la caída de la participación en Catalunya, algo que demuestra la "desafección política" de la sociedad. Pero entiende que el país "no se puede plantear unas segundas elecciones" porque se generaría "más incertidumbre y desafección".

Concretamente, la suma en la derecha de PP, Vox y UPN alcanza los 170 diputados. La izquierda de PSOE y Sumar, con un hipotético apoyo de Nildu, PNV, ERC y BNG, se sitúa en los 172. Necesitarían la abstención de los independentistas de Junts. Con esto, los números no dan en ninguno de los bloques para una mayoría absoluta de 176 diputados. Al margen del Gobierno resultante en el futuro, el economista ha apuntado que las autoridades españoles entrantes se enfrentarán a retos como el "elevado desempleo estructural y los altos niveles de deuda del país", que dejan "poco espacio fiscal" para programas de apoyo.

Estabilidad para abordar los desafíos

En este contexto, CEOE y Cepyme han reiterado también que, para reforzar la capacidad para afrontar coyunturas económicas inciertas, España necesita abordar una serie de retos que no pueden demorarse en el tiempo, como el reequilibrio de las cuentas públicas; la configuración de una fiscalidad que ayude a la mejora de la competitividad de las empresas; el impulso de la industria en el marco de la transición verde y la digitalización; o el inexcusable fomento de una formación profesional ligada a las necesidades de las empresas derivadas de estos procesos.

Lorenzo Amor, presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos, señala que el actual es el peor escenario político para los autónomos y señala la importancia de llegar a acuerdos entre los grandes partidos, PP y PSOE. "La incertidumbre es lo más perjudicial para los trabajadores autónomos. Esperamos que haya estabilidad a corto plazo para que se pueda seguir generando empleo en un momento en el que vemos que la economía se desacelera y que algunos autónomos no pueden hacer frente a todos los gastos que genera su actividad", ha explicado.

También se ha pronunciado la patronal multisectorial catalana Cecot que, en la misma línea, pide a las fuerzas políticas "que se pongan de acuerdo rápidamente para conseguir la consecución de un gobierno estable". Para su presidente, Xavier Panés, es "imprescindible para afrontar los retos económicos del país" como el crecimiento sostenible, la transición energética, la generación de empleo o la competitividad internacional. Pero también "para generar el clima de confianza y certeza que se necesita en las dinámicas empresariales". Y advierte: si la investidura de un presidente se dilata en el tiempo, "las planificaciones empresariales y decisiones estratégicas quedarán afectadas, lo que penalizará a la economía pero también a la ciudadanía".

Noticias relacionadas

De incertidumbre habla también el profesor de Economía y Empresa de la UOC Antoni Cunyat. "Las inversiones huyen de la inestabilidad", recuerda, después de que el Ibex 35 haya despertado esta mañana con fuertes caídas que se han ido moderando a lo largo de la jornada. "La primera reacción de los mercados es el miedo", dice. Miedo a que el impuesto a que el impuesto a la banca se perpetúe durante cuatro años más sin el PP al frente de la Moncloa, por ejemplo. La falta de certeza "no es positiva para la economía, que necesita estabilidad política", insiste. Sin embargo, se muestra expectante. "En 2019, con 10 meses de incertidumbre, el PIB no bajó, si no que subió". Y una hipotética repetición de las elecciones también tendría afectaciones importantes sobre la economía del país, porque "los inversores pospondrían sus inversiones" y el crecimiento del PIB se ralentizaría.

Ante todo, los empresarios han insistido en que la infraestructura fundamental para acometer con éxito este trabajo conjunto que España tiene por delante, como economía y como sociedad, es el diálogo social; "ese espacio ejemplar de entendimiento que, más allá de los intereses de las empresas y de los trabajadores, tan buenos resultados ha dado siempre en términos de bienestar y paz social".