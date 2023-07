Hacienda está vigilando tus cuentas bancarias y este es el motivo

Cajero automático. / UNSPLASH

Hacienda tiene puesto el ojo sobre todos los contribuyentes que tengan una cuenta en un banco, ya que estos están obligados a comunicar a la Agencia Tributaria toda la información sobre los movimientos y cuentas de sus clientes.

Tipo de información que los bancos comparten con Hacienda

La información que las entidades bancarias comparten con Hacienda es de diversos aspectos. Hacienda está interesada en el estado de las cuentas de los clientes, en los intereses generados y las inversiones efectuadas, en sus movimientos en fondos de inversión, en acciones o depósitos, y sobre todo, en las transacciones realizadas. Estos datos son utilizados posteriormente para elaborar el borrador de la Declaración de la Renta y realizar una estimación de los ingresos de cada contribuyente.

Las transacciones que más interesan a la entidad tributaria son las superiores a los 10.000 euros, que es el límite de dinero que se puede transferir sin realizar ninguna declaración. Además, también son muy importantes los pagos y cobros en efectivo de cuantías superiores a 3.000 euros y los préstamos o créditos superiores a 6.000 euros.

Por qué Hacienda vigila mi cuenta del banco

Los bancos están obligados a compartir su información con Hacienda con el objetivo de evitar delitos. Es una medida que evita y detecta actividades ilegales a tiempo, como el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Con este sistema, los bancos salvaguardan la integridad del sistema financiero garantizando la transparencia en las operaciones.

Sin embargo, tener el ojo de Hacienda sobre nuestra cuenta y que constantemente nuestro banco esté informando sobre nuestros movimientos, aunque sean superiores a 3.000 euros, no significa que nos vayan a llamar la atención. Por supuesto, si retiramos grandes cantidades de efectivo diariamente es probable que nuestro banco nos haga una llamada pidiendo explicaciones. En el caso de realizar una transferencia de 10.000 euros y no declararla, la cosa cambia.

Qué pasa si se supera el límite de dinero permitido en una transacción

En este caso, la Agencia Tributaria revisará la transferencia para comprobar si hay o no un incumplimiento de la ley. Las sanciones varían entre un 2% y un 25% de la cantidad no declarada, si es que la cuantía es igual o superior a 10.000 euros. Asimismo, si no es posible demostrar que el dinero es legítimo, la multa podría elevarse desde los 60.000 euros hasta los 150.000 euros.