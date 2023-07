La Agencia Tributaria avisa: este es el límite de dinero que puedes llevar de vacaciones

Aunque el dinero en efectivo se siga utilizando cada vez menos, a favor de las transferencias y los envíos en plataformas como Bizum o PayPal, Hacienda todavía tiene puesto su ojo en este tipo de transacciones. El dinero en metálico no deja rastro, a diferencia de los medios electrónicos, por lo que puede conllevar delitos como el blanqueo de dinero, el fraude fiscal o el tráfico de drogas. Por esto mismo, tenemos que tener cuidado con la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo al irnos de vacaciones.

Mecanismos de Hacienda para detectar el dinero en efectivo

En esta materia, la Agencia Tributaria tiene de su parte a los bancos. Según cuenta el artículo 93 de la Ley General Tributaria, todas las entidades bancarias están obligadas a "proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecdentes y justificantes con trascendencia tributaria"

Los bancos comunican a Hacienda todos los movimientos que implican grandes retirados o ingresos de dinero. En concreto, el organismo tributario recibirá una notificación siempre que se realice una retirada o ingreso de más de 3.000 euros o una operación en la que intervenga un billete de 500 euros. Esta información que los bancos notifican a Hacienda va desde "movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas".

Cuál es la cantidad límite de dinero que podemos llevar de vacaciones

No hay ningún problema en viajar con dinero en efectivo, pero si este llega a ciertas cantidades se debe notificar. Si el viaje se realiza dentro de España, el límite de dinero que podemos llevar se planta en los 100.000 euros. Sin embargo, si el viaje es al extranjero no podremos portar más de 10.000 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria también aclara en su web que si existen "indicios de una vinculación a actividades delictivas", el organismo podrá intervenir aunque la cantidad de dinero no llegue a las cifras mencionadas.

Multas de Hacienda por pasarnos con el dinero en efectivo

Las sanciones que fija la Administración por llevar encima más dinero en efectivo del permitido van desde los 600 euros hasta los 5.000 euros. Además, si este no se ha declarado ante los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Hacienda tiene derecho a incautar la mitad del dinero recaudado.