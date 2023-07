En Madrid y Barcelona podrían construirse 28.000 nuevas casas reciclando las oficinas en desuso

EPE

Madrid y Barcelona podrían aumentar su parque de viviendas, especialmente en alquiler, en más de 28.000 unidades en los próximos 20 años, si recicla los edificios de oficinas existentes en desuso. Esta es la principal conclusión del informe 'The Office Property Telescope', elaborado por equipo de Real Estate del área de Estrategia y Transacciones de la consultora EY.

La capital cuenta con alrededor de 1,8 millones de metros cuadrados de superficie edificada de oficinas que, de ser reposicionada a residencial, podría suponer la construcción de 20.000 unidades. En el caso de la ciudad catalana, existen 763.000 metros cuadrados, que permitirían construir 8.000 viviendas. En Madrid podrían reconvertirse ya zonas como Chamartín, Salamanca, Chamberí, Retiro o Manoteras y aquellas que se ubican en municipio de las afueras como Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Arroyo de la Vega o Alcobendas; mientras, en Barcelona, la tendencia es que todas las oficinas se concentren en el 22@, según el citado estudio.

Desde la 'Big Four' apuntan que, para que esto fuese una realidad, se "necesita de la colaboración público-privada porque la Administración debería contribuir, en este proceso, agilizando los trámites urbanísticos". Esta reconversión, en muchos casos, no será sencilla: los edificios de oficinas están construidos sobre suelo terciario, que no permite la construcción de viviendas, que se llevan a cabo sobre parcelas residenciales. Sí permite construir alojamientos como coliving, apartamentos con servicios o residencias de estudiantes y mayores. Estos modelos están encaminados al pago de una renta mensual, que permitiría aumentar la oferta de alquileres.

Otro de los puntos que, en varias ocasiones, han denunciado diferentes agentes del sector inmobiliario es el uso indebido como oficinas de viviendas. En la mayoría de las ciudades de todo el territorio nacional es normal que negocios como gestorías, pequeños despachos de abogados, dentistas o psicólogos, entre otros, ejerzan su actividad en pisos. Si esta superficie que utilizan se liberase y recuperase su uso original, permitiría ampliar el parque residencial dentro de las urbes.

¿Qué repercusiones tendría?

EY subraya que este proceso tendría dos consecuencias. La primera, la reconversión de edificios en desuso o infrarrendados a residencial "implicaría una fuerte valoración para los propietarios de dichos inmuebles". También serviría como catalizador para que se produzcan subidas en los alquileres de oficinas que sí mantengan su uso. "Este fenómeno supondría, en Madrid, una recuperación de los precios de los edificios de oficinas prime ubicados en el centro de los distritos de negocios de, al menos, el 30%, hasta los 44 euros por metro cuadrado al mes. En las mejores zonas de oficinas de Barcelona, los precios podrían llegar a alcanzar los 37 o 39 euros", señalan.

Sobre el papel que jugaría este asunto en mejorar las condiciones de accesibilidad a la vivienda, Javier García-Mateo, socio responsable del sector Real Estate para el área de Strategy and Transactions en EY, señala: "Este fenómeno podría no solo mitigar la actual escasez de vivienda, sino también pondría en valor un mercado de oficinas que hoy está sobreofertado [...]. El mercado inmobiliario no puede seguir obviando la consolidación del teletrabajo y la necesidad de ofrecer viviendas en alquiler con servicios a los ciudadanos. Esta transformación debe llevarse a cabo dentro del casco urbano, no en las ciudades dormitorio, como se ha hecho hasta la fecha".

El mercado de oficinas durante el primer semestre

Durante el primer semestre de 2023, se han transaccionado oficinas por valor de 743 millones de euros, un 40% menos que en el mismo periodo de 2022. El ajuste en el número de operaciones ha sido superior a nivel mundial, donde las correcciones alcanzan el 70%. El motivo principal de este parón en la inversión ha sido la inflación en la economía y el cambio de política monetaria de los bancos centrales, que ha modificado las exigencias de rentabilidad de los activos en el inmobiliario.

Noticias relacionadas

La operación más importante durante los primeros seis meses del año ha sido la venta de Colonial, de dos edificios en el centro de Madrid al empresario, vinculado a las energías renovables, Rafael González-Vallinas por alrededor de 300 millones de euros, casi la mitad de toda la inversión en el periodo.

En alquileres, en Madrid, durante el primer semestre se firmaron 215.000 metros cuadrados, un 9% menos que en 2022; mientras en Barcelona la caída ha sido del 25%, con 130.000 metros cuadrados contratados. El alquiler medio en los mejores edificios se sitúa en 34 euros por metro cuadrado al mes en la capital y en 27 euros en la ciudad catalana.