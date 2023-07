Atención jubilados: esta es la otra cara de la subida de las pensiones en 2024

A finales de marzo, el Congreso de los Diputados convalidó con 179 votos a favor la reforma de las pensiones que impulsó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá. La norma establece que a partir del 1 de enero de 2024, las pensiones subirán en función de lo que marque el índice de precios al consumo (IPC) del mes de noviembre en términos desestacionalizados. Es decir, se revalorizarán a lo que marque la inflación consolidada del próximo mes de noviembre.

Entre las modificaciones importantes, la norma contempla diversas medidas que completan la reforma del año 2011, blindando la revalorización de las pensiones presentes y futuras. Entre las medidas que incluye está la puesta en marcha de un nuevo marco de revalorización, por encima del IPC, de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y una subida del 10%, adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género.

La subida será progresiva, tal y como ha ocurrido en los últimos años, dando comienzo en 2024 para cumplir el objetivo final de alcanzar el 2027 sin que las pensiones pasen a estar por debajo del umbral de la pobreza. Además, en 2027 las pensiones mínimas contributivas deben llegar al 60% de la renta mediana.

La subida de las pensiones será escalonada y comenzará a partir del 1 de enero de 2024, con el objetivo de reducir cada año la brecha entre la cuantía de referencia de la pensión contributiva de jubilación y el umbral de la pobreza. Los datos de la Seguridad Social apuntan a que esta subida provocará que la cantidad mínima de la prestación pase de los 13.500 euros anuales a los 16.500 euros anuales en 2027.

Una de las mejoras más destacadas es la de que la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo debe alcanzar el 60% de la renta mediana en un hogar de dos adultos. En cuanto a la pensión mínima no contributiva, esta debe situarse en el 75% del umbral de la pobreza individual. Esto hará que la pensión suba hasta casi 600 euros al mes (8.300 euros anuales).

Aumento de las cotizaciones

El Gobierno sostiene que la reforma beneficia a jóvenes, trabajadores con carreras profesionales irregulares, personas con prestaciones más reducidas y a las mujeres, ya que se refuerzan las medidas para acortar la brecha de género en pensiones.

"A los jóvenes, al evitar el recorte en sus pensiones que hubiera supuesto la aplicación del factor de sostenibilidad y el 0,25% de revalorización, con una rebaja acumulada del 50% cuando se fuesen a jubilar", apunta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se dobla la cotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que a partir del año que viene aumentará una décima cada ejercicio hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Para pagar este nuevo mecanismo, en vigor desde el 1 de enero, se descontará un 0,6% del salario de los trabajadores. De esta cantidad, los empresarios pagará un 0,5% y los trabajadores pagarán el 0,1% restante. Mientras que en el caso de los autónomos, los sindicatos calculan que el pago medio será de unos 5 euros al mes.

El Ministerio de Seguridad Social estima que esta mayor cotización al MEI hará que "el beneficio acumulado para los más jóvenes llegue a unos 20.000 euros para un joven de 25 años". Tras la reforma del Gobierno, la diferencia entre lo que recibiría una persona de 25 años que se jubile en 2062 con la pensión recortada por el anterior Factor de Sostenibilidad, y la nueva pensión sería de 20.000 euros más.

Muchos expertos sostienen que el aumento de las pensiones recae en los jóvenes, ya que se basa en las cotizaciones extra que abonarán con su salario durante numerosos años antes de llegar a jubilarse y además no se tiene en cuenta que en los próximos años el gasto en pensiones se incrementará con la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' que ha gozado de sueldos más elevados que las generaciones anteriores.

Esta cuestión ha centrado la crítica de instituciones como el Banco de España o la AIReF y organizaciones como Fedea que ven con temor este incremento de las cotizaciones a los trabajadores actuales.

Dudas para 2025

El Banco de España ha advertido en los últimos meses de que las rentas medias soportarán el ajuste extra en pensiones si las cuentas no cuadran, que los ingresos previstos en la reforma de pensiones no compensarán los gastos récord y ha avisado también de una posible caída en el empleo por la subida de cotizaciones sociales.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirma en el Informe anual del organismo correspondiente a 2022 que, de acuerdo con las estimaciones de la institución y de otras entidades, "será necesario" adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a partir de 2025 en el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, advierte de que estas reformas "condenan" a la Seguridad Social a un déficit "muy significativo" y "rápidamente creciente" desde 2030 en adelante o incluso "posiblemente antes", que podría llegar a alcanzar, antes de transferencias del Estado, cerca del 5% del PIB en torno a 2050, frente al 1,3% del PIB registrado en 2019, antes de la pandemia.

Autónomos y empresarios se ven perjudicados

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, cree que la propuesta sobre la reforma de pensiones presentada el viernes pasado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es "un hachazo", ya que "no es buena para el empleo" y "allanará el camino a la economía sumergida". "No hay por dónde cogerla. No garantiza por ningún sitio que las pensiones sean sostenibles, es más, parece que dentro de tres años puede haber una vuelta de tuerca", remarca Amor.

Noticias relacionadas

En un comunicado conjunto de la CEOE, Cepyme y ATA se apunta que "el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo".

"La propuesta es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión. Insistimos en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución", añaden.