Si tienes estos ingresos... La Seguridad Social puede bajarte la pensión no contributiva

Aquellos españoles o con residencia en España que no han cotizado el tiempo suficiente -15 años- a la Seguridad Social, pueden optar a una pensión no contributiva (PNC), gestionada por el Imserso, junto a las Comunidades Autónomas, siempre y cuando cumplan los requisitos para ello. Mientras que la prestación contributiva aumentó un 8%, esta empezó 2023 con una revalorización del 15%, tal y como aprobó el Gobierno de España en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Aunque, con esa subida, la cuantía pasa a ser de 484,61 euros mensuales, esto no significa que sea siempre el importe a recibir, ya que puede reducirse en algunos casos.

Con este aumento extraordinario, el objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, en función de la evolución del IPC. Es por ello por lo que la ley de revalorización de las pensiones del Ejecutivo establece que la cuantía de esta prestación nunca podrá ser inferior a 121,15 euros, al menos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Jubilación o invalidez

Otra cuestión fundamental que se ha de tener en cuenta es que la PNC puede ser de dos tipos: de jubilación o de invalidez. En el segundo caso, cuando el beneficiario tenga un grado de discapacidad igual o superior al 75%, y acredite la necesidad de otra persona para poder desarrollar las actividades esenciales de su día a día, percibirá la íntegra más el complemento del 50%.

Cuantía de la pensión no contributiva

Tras el incremento que entró en vigor en 2023, los beneficiarios de las pensiones no contributivas pueden recibir una cuantía íntegra máxima de 484,61 euros mensuales, y de 121,15 euros, como mínimo. De esta forma, el importe varía entre los 6.784,54 euros y los 1.696,14 euros anuales.

Pero la cantidad a cobrar no es fija, ya que puede variar en función del nivel de ingresos. La Seguridad Social determina la cuantía de manera individual, según el número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio y de las rentas personales del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia. Por ejemplo, un pensionista que tenga una renta anual de 4.000 euros, podrá acceder a esta pensión y obtendrá una PNC de 5.159,13 euros anuales.

De ahí que quienes perciben este tipo de pensión deban presentar en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar: si no lo hacen, corren el riesgo de que se les retire la prestación. Así, en caso de que las rentas hayan aumentado, es posible disminuir la cuantía.

Quiénes pueden pedir la prestación de jubilación

Aunque la Seguridad Social tiene el poder de reducir la cuantía de la pensión no contributiva, es fundamental conocer que esta tiene carácter vitalicio –se cobra hasta el fallecimiento del solicitante- y se abona en 12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias al año. Pero, para estar entre los beneficiarios, hay que cumplir una serie de requisitos: