Las mejores estrategias a los 50 años para una jubilación segura

Se acerca la fecha de la jubilación y no es momento de arriesgar los ahorros de toda una vida, sino de asegurar las ganancias. Es la idea básica que se debe llevar a cabo cuando se alcanzan los 50 años y se empieza a pensar seriamente en la jubilación, una etapa que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Hoy por hoy, el sueldo medio de un español de 55 a 59 años es de 28.240 euros anuales (2.354 euros mensuales) y la pensión media de jubilación es de 1.372 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, faltarían unos 982 euros al mes para disfrutar del mismo nivel de vida a partir de los 67 años.

Los expertos aconsejan modificar la estrategia de ahorro a lo largo de la trayectoria laboral para conseguir una mayor rentabilidad y mantener, o incluso mejorar, su nivel de vida cuando se jubile. Asimismo, recomiendan tener un horizonte temporal de largo plazo y empezar algo antes, a los 40 años y si es posible, incluso, a los 30 años. Si no ha sido posible aún hay tiempo y lo importante sería empezar a ahorrar de forma organizada, sistemática y con vistas al largo plazo.

Los asesores financieros también creen que es tiempo de consolidar ganancias y tener un perfil conservador de cara a minimizar riesgos. La directora de Vida Ahorro y Pensiones de Caser, Eva Valero, recomienda "cambiar gradualmente la renta variable por renta fija si tienes claro que los 65 quieres recuperar tu ahorro". Eso sí, manteniendo una pequeña parte de riesgo. Para Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la clave está en "consolidar las ganancias con productos monetarios o garantizados".

La inversión en estos últimos años previos a la jubilación dependerá de la renta y de los planes a futuro. Si el nivel de renta es alto y se quiere invertir en la dependencia o la sucesión a partir de los 65, "ya no hace falta poner el plan de pensiones en renta fija porque lo importante no es cuándo me jubilo, sino cuándo lo necesitaré", recalca Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF).

Fondos o SIALP

El paso de ahorrar a invertir se podría dar a través de productos financieros como los fondos de inversión, que son los que tienen un mejor régimen fiscal al ser traspasables y sólo se declaran las ganancias una vez desinvertido el capital.

Los fondos son la opción más cómoda para aquellos inversores que quieran despreocursarse del día a día de los mercados. Aportan diversificación, es el producto fiscal más ventajoso en España y hay para todos los públicos, perfiles de inversión y horizontes temporales.

Otro instrumento financiero que puede ser interesante antes de jubilarse es el SIALP (seguro individual de ahorro a largo plazo). En este caso, el límite anual está fijado en 5.000 euros y si se mantiene al menos durante cinco años, no se pagarán las plusvalías del dinero acumulado cuando se retire. Solo será interesante "cuando a la persona le quede menos de cinco años para jubilarse", señala Amoedo, "porque a largo plazo no son rentables". Si no, "es una pérdida segura de poder adquisitivo".