Sergi Brunet: Impulsor de negocios en cualquier sector

Le gusta salir de su zona de confort y conocer cosas nuevas, y por eso Sergi Brunet i Viñà, actual director general del grupo ÏD Kids para España y Portugal, ha desarrollado su carrera profesional en Palma, Girona, Tarragona, Sant Boi de Llobregat, Madrid y Barcelona, en sectores tan diversos como el del deporte, el bricolaje, la moda femenina y la moda infantil. Y, sin duda, "el mundo de la mujer es el más complicado" para él.

Nacido en diciembre de 1970 en Esparreguera, hijo de maestros, Brunet decidió estudiar Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, a lo que sumó después un máster en Dirección y Administración de empresas. Siempre le había gustado la idea de gestionar un negocio y profundizar en la parte comercial y de relación con los clientes. De hecho, sigue destacando "la vertiente humana" como una de las partes más apasionantes de su trabajo.

En el momento en que acabó los estudios se incorporó al mundo laboral. Empezó a trabajar en Decathlon. "Acababan de desembarcar en España. Tenían cinco tiendas y eran bastante desconocidos. Al principio, la gente no sabía casi ni pronunciar su nombre", recuerda. Le propusieron trasladarse a Palma como responsable de deportes náuticos. No se lo pensó. Sin buscarlo, su primera experiencia profesional unía sus dos pasiones: por un lado, la gestión de un negocio y el trato con los clientes; y por otro, el deporte. "En aquel momento practicaba submarinismo y pude combinar las dos cosas". De ahí se fue a gestionar la apertura del Decathlon de Girona. "El grupo estaba en plena expansión. Eran los inicios y las posibilidades de promoción eran enormes. La empresa apostó por los que empezamos con ellos".

De Girona dio el salto a Sant Boi de Llobregat, donde empezó a gestionar el departamento de ciclismo para toda España y a hacer de enlace con la central francesa, ubicada en Lille. Un año después se trasladó a dirigir el centro de Tarragona, 3.000 metros cuadrados con un centenar de personas a su cargo. Y después, de nuevo, el de Sant Boi de Llobregat, el más grande de Catalunya en aquel momento.

Le ofrecieron trasladarse a una rama más financiera y de gestión del grupo y se fue a Madrid, como mano derecha del director regional. "Me permitió conocer y practicar toda la parte relacionada con los números", rememora. Y luego sustituyó a su responsable directo, con 12 tiendas a su cargo y "un volumen de negocio de unos 200 millones de euros de la época".

En total, casi 13 años de "crecimiento profesional" en Decathlon, donde aprendió casi todo lo que sabe del mundo de la empresa y el management. Una etapa de la que agradece que le permitiera combinar trabajo y deporte, y ser "copartícipe y corresponsable de la expansión" de la ya conocida cadena francesa.

Su siguiente reto fue en el grupo Adeo, que también forma parte del holding Mulliez, la casa-madre de la firma Leroy Merlin y otras marcas de bricolaje como Weldom, Bricocenter, Zodio y Obramat. Estuvo cinco años como director en Madrid. Entonces "surgieron las ganas de volver a Barcelona" y apareció una oportunidad dentro del mismo grupo Mulliez para llevar la dirección general para España y Portugal de Pimkie, empresa de moda textil femenina.

Fueron otros cinco años "muy difíciles porque la marca no acababa de conectar con el cliente español y el producto no encajaba del todo". Pero como a Brunet le gusta aprender "de los buenos momentos pero también de los no tan buenos", valora cómo consiguió reiniciar el proyecto, cambiar la política comercial y reformar todas las tiendas. "Con la satisfacción de ver que, después de dos años complicados, conseguimos darle la vuelta y volver a los beneficios".

Relanzada Pimkie se incorpora a ID Kids Group para dirigir todas las cadenas del grupo en España relacionadas con el mundo infantil. ID Kids Group nació en 1996 de la mano de Jean Duforest, cofundador también del grupo de moda femenina Camaïeu, y el empresario francés Jean-Luc Souflet. Cuatro años después, la empresa lanzó su primera marca, Okaïdi, y más tarde sumó Jacadi, Catimini, Chipie y la de juguetes Xybul, entre otras. La compañía factura en torno a 780 millones de euros en más de 50 países de todo el mundo. En España tiene 55 establecimientos y se encuentra en plena transformación de la recién adquirida Canada House para convertirlas en tiendas Okaïdi. Un nuevo reto con el que espera terminar los años que le quedan en el mundo empresarial.