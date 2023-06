Garamendi presenta su plan para eliminar el límite de mandatos en CEOE en plena incertidumbre electoral

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, pasa este miércoles su particular prueba de fuego ante la Junta Directiva de la organización. El plan es modificar los estatutos para eliminar el límite de dos mandatos de cuatro años a la presidencia lo que, en la práctica, supone que podría optar a una nueva reelección en noviembre de 2026 y continuar más tiempo al frente de la patronal. Garamendi se encuentra ahora casi iniciando su segundo y en teoría último mandato tras ser reelegido en noviembre de 2022. El momento elegido para plantear este cambio también es relevante. España se encuentra a las puertas de unas elecciones generales adelantadas que afronta con incertidumbre, pese a que las encuestas apuntan de forma mayoritaria a un cambio de ciclo que podría llevar al poder al PP de Alberto Núñez Feijóo. Un cambio en los estatutos de la patronal, que tras la Junta Directiva tendría que ser refrendado por la Asamblea General de CEOE del próximo 19 de julio, permitiría que Garamendi permaneciese más tiempo en el poder al lado de un partido, en caso de que gobierne el PP, al que es ideológicamente más afín. Fuentes internas de la organización subrayan que el hecho de que este cambio en los estatutos haya coincidido con la convocatoria de elecciones generales "le ha venido estupendamente a Garamendi" para que su propuesta esté haciendo menos ruido. Garamendi sólo ha comentado para explicar este cambio que "la mayoría de las organizaciones de CEOE no tienen" limitados los mandatos del presidente.

La propuesta de cambio de estatutos, que según confirman fuentes oficiales de CEOE, "ha pasado ya por la comisión de régimen interno", será previsiblemente aprobada sin que conste apenas ningún tipo de oposición. "Nadie quiere meterse en líos, y menos en estos momentos tan delicados", explican en fuentes cercanas a la patronal. Pero lo cierto es que no es una propuesta que haya gustado a todos, especialmente en las poderosas organizaciones catalana y madrileña. A unos, porque en realidad tumba una medida considerada clave en los manuales de buen gobierno y que ha sido aplicada en todo tipo de organizaciones, incluyendo gobiernos. A otros porque sencillamente no ven con buenos ojos la posible continuidad de Garamendi al frente de la patronal. Su gestión estuvo inicialmente contestada por ser considerada, por los críticos, como blanda en sus relaciones con un Gobierno en el que la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, procede del ámbito de Podemos. Aunque esta postura se ha endurecido en los últimos meses, las voces opositoras también mostraron su contrariedad cuando la semana pasada Garamendi reclamó, junto a UGT y CCOO, que un hipotético nuevo Gobierno tras las generales del 23 de julio no cambiase la reforma laboral firmada ("lo pactado, pactado está", dijo) entre los agentes sociales y el Gobierno. Esta es una línea que no comparten todos en la organización. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, subrayaba en una entrevista publicada esta misma semana en Faro de Vigo, del Grupo Prensa Ibérica, y recogida por 'activos', que "si el nuevo Gobierno hace una propuesta de reforma laboral, nos sentaremos a negociar".

Algunos medios subrayan que no deja de ser curioso que Antonio Garamendi formara parte de la Comisión de Régimen Interior que en 2013 aprobó, a propuesta del entonces presidente de la CEOE, Joan Rosell, que se aplicara un límite de dos mandatos de cuatro años a la presidencia. Rosell ocupó el cargo en la patronal entre 2010 y 2018, en un momento especialmente delicado para la organización tras el fiasco de su anterior líder, Gerardo Díaz Ferrán, que presidió CEOE entre 2007 y 2010 y que dimitió poco antes de acabar en la cárcel en 2012 acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero.

Entorpecer nuevas candidaturas

Pero el cambio para anular la limitación a dos mandatos de los presidentes no es el único que impulsa el actual líder de la patronal. El orden del día de la Junta Directiva de CEOE del miércoles día 21, al que ha tenido acceso 'activos', incluye un informe de la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, Pilar González de Frutos (que ha anunciado su jubilación tras 20 años al frente de Unespa, la patronal de los seguros), en el que se analiza la "modificación de estatutos de la CEOE". En este informe, además de la eliminación del número de mandatos, se propondrá endurecer notablemente las condiciones necesarias para presentar una candidatura a la presidencia, lo que algunas fuentes interpretan como un "claro intento" de Garamendi de "blindar" su posición en la patronal. Según algunos medios, este cambio consistiría en lo siguiente: ahora se necesitan 20 votos y el aval de 4 organizaciones para presentar candidatura. Si sale adelante el cambio se necesitarán 60-70 votos y el apoyo de 10 organizaciones. Para hacerse una idea, organizaciones como Madrid y Barcelona, las más importantes, tienen 45 votos. Y las sectoriales más relevantes, como banca o energía, tienen 25.

Otro de los cambios previstos hace referencia a que no sea necesaria la votación en el caso de que solo se presente una candidatura y se apruebe por asentimiento, una medida que, en opinión de algunas fuentes, tiene por finalidad evitar el desgaste de contar sufragios en contra, ya que los votos en las elecciones de CEOE son secretos. Otro de los cambios propuestos es hace obligatorio que las posibles candidaturas tengan que hacerse públicas antes de los 15 días ahora en vigor.