Esto es lo que pasa en Noruega si faltas al trabajo sin justificación

Noruega siempre es uno de esos países en los que nos fijamos al hablar de diferentes estilos de vida europeos o cuando queremos poner el foco en cuestiones laborales. En este sentido, las diferencias entre España y Noruega son muy amplias. Una de las más chocantes tiene que ver con faltar a trabajar sin justificación. Un usuario de TikTok, conocido como 'sim_elnoruego', ha compartido las facilidades laborales que se dan en el país nórdico al faltar al trabajo sin previo aviso.

"Soy de Noruega, y en Noruega podemos llamar al jefe y decir 'hoy no voy al trabajo'. Si el jefe te pregunta por qué no puedes, le cuentas que es por un tema personal, que es privado, y el jefe no puede decir nada", cuenta el usuario en su corto vídeo.

Además, añade que de esta manera "puedes estar en casa durante cuatro días", ya que al quinto necesitarías el justificante del médico. El influencer añade al final que este "es un sistema de confianza", pero admite que cree "que muchos abusan del sistema".

Como sabemos, el sistema en España no es tan flexible. Si un empleado no acude a su puesto de trabajo, este debe entregar un justificante que explique el motivo de su ausencia. De lo contrario, y si no hay armonía entre empleado y jefe, las consecuencias varían entre reducción salarial, sanciones o el despido.