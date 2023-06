Oferta de camarero en Monegros: "Cuando pensé que lo había visto todo en cuanto a explotación laboral..."

2 Se lee en minutos H.G.



La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más indignante: "Vale, cuando pensé que lo había visto todo en cuanto a explotación laboral, va y me llega esto...", asegura este conocido tuitero en su publicación, en referencia a una oferta de trabajo en el Festival de Monegros que le ha hecho llegar otro usario.

El mensaje viene acompañado de dos capturas de pantalla, una con las condiciones de trabajo como camarero en el festival, que se celebra en el desierto de Monegros (Aragón), y otra con el mensaje del usuario que ha enviado la información para "dar visibilidad a algo que en casi 6 años de experiencia como camarero jamás me había pasado".

Las condiciones de la oferta

Estas son las condiciones de horario, y salario que figuran en la oferta para trabajar como camarero en la edición de este año del festival de Monegros:

Días : del 29 al 30 de julio

Horario : sábado de 12:00 hasta domingo 13:00 (23 horas aprox.), "con descansos para comer y cenar más lo que permita la faena".

Transporte : bus desde Barcelona, Lérida y Zaragoza (sitio por confirmar).

Salario: 10 €/h (neto), 240 € aprox. sesión.

El mensaje del trabajador: "No sé cómo la gente puede aceptarlo"

"Me han cogido para trabajar en el Festival de Monegros y yo estaba súper feliz porque me encanta el techno", comienza el mensaje que este usuario ha enviado a Soy Camarero para denunciar las abusivas condiciones del empleo.

"Pretenden hacer trabajar a los camareros 25 horas seguidas", continúa. "Además de eso, pagan a 10 euros a los camareros por un festival al que acuden más de 50.000 personas" y en el que "una simple botella de agua vale 5-6 euros".

"Me parece una explotación laboral que jamás me había imaginado ver", afirma este indignado trabajador. "Más de 24 horas ahí por 240 euros... No sé cómo la gente puede aceptarlo", sentencia.

Vale, cuando pensé que lo había visto todo en cuanto a explotación laboral, va y me llega esto... pic.twitter.com/UqpL6Lpfla — Soy Camarero (@soycamarero) 23 de junio de 2023

Sin camareros en España

Desde hace unos meses, la hostelería alerta: faltan camareros en el país. Encontrar personal se está convirtiendo en un problema cada vez mayor cuyas consecuencias ya se están viendo a corto plazo. Algunos bares o restaurantes se ven obligados a abrir menos horas, a atender a un número reducido de personas y por consecuencia, obtener menos ingresos.

Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? La falta de demanda contrasta con la situación actual; España pasa por una crisis provocada por la guerra de Ucrania y la pandemia, entre otros, y los bancos ya hablan de que esta crisis financiera podría ir a peor. Sin embargo, las malas condiciones en las ofertas de trabajo han llegado a rozar ciertos límites que los profesionales del sector se ven obligados a rechazar. Ni siquiera una crisis les puede hacer cambiar de opinión.