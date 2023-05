Así tienes que facturar sin ser autónomo para no tener una multa de Hacienda

3 Se lee en minutos A. S.



Facturar sin ser autónomo es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre aquellos emprendedores y profesionales que desean evitar las obligaciones y cargas administrativas asociadas a la figura del autónomo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Hacienda ha intensificado sus controles para detectar estas situaciones y está imponiendo sanciones severas a quienes incumplen la normativa.

En este artículo, te explicaremos cómo facturar sin ser autónomo de manera legal y evitar multas de Hacienda. Para ello, nos basaremos en información relevante y actualizada. Descubrirás la cantidad máxima que se puede facturar sin darse de alta como autónomo y conocerás algunas alternativas legales que te permitirán ejercer tu actividad profesional de forma regular y sin riesgos fiscales.

¿Cuál es la cantidad máxima que se puede facturar sin darse de alta como autónomo?

La legislación española establece que cualquier persona que realice una actividad económica de forma habitual, personal y directa estará obligada a darse de alta como autónomo. Sin embargo, existen ciertas excepciones que permiten facturar sin ser autónomo, siempre y cuando se respeten ciertos límites.

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los ingresos totales de las actividades económicas no podrán superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, que actualmente se sitúa en 14.000 euros. Por lo tanto, si tus ingresos anuales no superan esta cantidad, podrías facturar sin ser autónomo.

No obstante, es fundamental aclarar que esta cantidad es meramente orientativa y no está exenta de interpretaciones por parte de Hacienda. Algunos expertos sugieren que, si tus ingresos superan el SMI anual pero no alcanzan el 75% de dicho salario, podrías también estar exento de darte de alta como autónomo. Sin embargo, cada caso debe ser analizado de manera individual, y es recomendable buscar asesoramiento profesional para evitar problemas futuros.

Alternativas legales para facturar sin ser autónomo

Si tus ingresos superan los límites establecidos para facturar sin ser autónomo, existen alternativas legales que puedes considerar para ejercer tu actividad profesional sin riesgos fiscales. A continuación, mencionaremos algunas opciones comunes:

Cooperativas de trabajo asociado: Las cooperativas ofrecen la posibilidad de asociarse y realizar actividades económicas en común. Al formar parte de una cooperativa, puedes facturar a través de ella sin necesidad de darte de alta como autónomo.

Sociedades limitadas unipersonales (SLU): Si deseas constituir una empresa, puedes optar por una Sociedad Limitada Unipersonal. Este tipo de sociedad te permitirá facturar como persona jurídica, evitando así la obligación de ser autónomo.

Contrato mercantil: En algunos casos, puedes establecer un contrato mercantil con una empresa o profesional que te contrate. Mediante este contrato, podrás prestar tus servicios y emitir facturas a la empresa, sin necesidad de darte de alta como autónomo.

Facturar sin ser autónomo puede parecer una alternativa tentadora para aquellos que desean evitar las obligaciones fiscales y administrativas asociadas a esta figura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Hacienda está intensificando sus controles y sancionando severamente a quienes incumplen la normativa.

Noticias relacionadas

Si tus ingresos no superan los límites establecidos o decides optar por alguna de las alternativas legales mencionadas, podrás ejercer tu actividad profesional sin riesgos fiscales. Sin embargo, es fundamental contar con asesoramiento profesional para evaluar tu situación particular y tomar decisiones informadas.

Recuerda que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas no solo garantiza tu seguridad legal, sino que también contribuye al desarrollo económico y sostenible de nuestro país. Si tienes dudas sobre tu situación fiscal o necesitas más información, no dudes en acudir a un asesor especializado que te brinde el apoyo necesario.