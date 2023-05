Tradeinn pone rumbo a los 500 millones de euros en ventas

El emprendedor David Martín.

Hace solo 15 años, David Martín recibió una llamada que le cambió la vida. Había impulsado con éxito la división online de la cadena de tiendas de juguetes Eurekakids y tenía en mente la creación de un comercio electrónico de material deportivo. Entonces le llamaron para reactivar Scubastore, una tienda también en línea dedicada a la venta de productos de submarinismo que no acababa de funcionar. Martín cerró un acuerdo para convertirse en el accionista mayoritario. "En pocas semanas reescribí el código de la página web e incrementé el catálogo de productos", explica. Fueron los primeros pasos de lo que se convertiría en Tradeinn.

En lugar de fundar una tienda multideportes desde cero, empezó con una infraestructura ya creada y fue creciendo con otras tiendas especializadas. Una estrategia que adoptó por la falta de confianza de muchos proveedores en el e-commerce: "No nos querían vender determinadas categorías de producto si en la web teníamos material de otros deportes. También había quien no confiaba en nosotros si no teníamos una tienda física, por eso, cuando trasladamos la sede a Celrà, abrimos una tienda en la nave".

Más de 500 trabajadores

Hoy Tradeinn cuenta con 17 tiendas online, 12 de ellas vinculadas al deporte y otras a sectores como la moda, la electrónica y el bricolaje. La compañía cuenta con 2,1 millones de referencias de más de 6.000 marcas, da trabajo a más de 500 personas y cerró 2022 con una facturación de 433 millones de euros en ventas, el 15% más que el año anterior. Gestiona más de 25.000 pedidos diarios y este ejercicio espera llegar a los 500 millones en ventas. No obstante, el CEO cree que tienen potencial para llegar en unos años a los mil millones. "No tengo una bola de cristal, no sé cuándo llegaremos, pero trabajamos para que sea lo antes posible. Estamos muy motivados ante los retos que tenemos por delante y focalizados a mejorar la tecnología, el equipo y la infraestructura para demostrar que desde Girona se pueden liderar proyectos internacionales", subraya.

El 80% del negocio de Tradeinn viene de fuera de España, sobre todo de otros países europeos como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, pero también son relevantes las ventas en mercados como EEUU, Australia, Japón y Canadá. Lo explica Martín mientras mira algunos de los paquetes preparados para ser enviados desde el centro logístico que Tradeinn tiene en Celrà, ampliado hace poco hasta los 30.000 metros cuadrados. La ampliación supuso una inversión de unos diez millones de euros, además de otros cinco millones destinados a mejoras operativas y a un sistema de automatización de pedidos.

"En el e-commerce, los clientes no solo valoran que tengamos buena oferta de productos y precios competitivos, importa cada vez más el plazo de entrega. Desde Celrà tardamos unos tres días para entregar un paquete en Alemania o el norte de Europa, pero tenemos competidores que lo pueden hacer en 24 horas", comenta. Para seguir creciendo en uno de sus mercados más importantes, Tradeinn inició en septiembre un test con un partner en Alemania que ha resultado ser un éxito: "Ahora estamos enviando unos 400 pedidos al día desde esa nave y vamos a doblar el número de referencias que tenemos allí. La foto final es que Tradeinn tendrá un gran almacén en Alemania que nos permitirá dar un servicio ágil a los clientes", asegura.

Uno de los secretos del grupo es su inversión en tecnología para monitorizar los precios de la competencia. "Tenemos un 30% de recurrencia y un 70% de clientes nuevos. No creo en la fidelidad. Cuando la gente compra producto de marca, compara precios. Cuando no eres el único del mundo vendiendo un producto, la mayoría compra donde encuentra el mejor precio. Por eso dedicamos tantos esfuerzos, tecnología y big data. Cada tres horas analizamos más de 40 millones de precios con un algoritmo propio, basado en criterios de negocio, y cambiamos los precios de miles de productos. Un pequeño cambio de precio puede suponer que vendas el 80% más o menos de un producto", recalca el CEO de la compañía.

Aunque las cifras de Tradeinn son cada vez mayores, Martín afirma que son «una start-up en expansión» y que quieren mantener esa esencia y filosofía. El CEO no tiene despacho propio en la sede de la empresa, donde ocupa una mesa en un espacio abierto con otras decenas de empleados. «Analizamos, decidimos y actuamos rápidamente. Si vemos una cosa clara, la resolvemos el mismo día. Hay empresas que crean comités y pasan horas en reuniones solo para decidir si merece la pena estudiar una acción. Y mientras ellas hacen todo esto, nosotros ya lo hemos ejecutado».

Algunos expertos del mercado de start-ups sitúan a Tradeinn entre las empresas del sector tecnológico que se convertirán en unicornio, lo que supone que tienen una valoración de mil millones de euros. Es una cuestión que no preocupa a Martín, que disponen de la mayoría del capital de Tradeinn con un accionariado estable desde hace años. "La empresa es rentable desde sus inicios, reinvertimos los beneficios y no pensamos ni en ampliaciones de capital ni en salidas a bolsa para acelerar el crecimiento". Respecto a su futuro como emprendedor tecnológico, no se ve invirtiendo en proyectos ajenos: "Como inversor no conoces los proyectos a fondo. Para mucha gente puede ser interesante y apasionante, pero invertir no es para mí. Yo estoy enfocado en el día a día de un proyecto que me apasiona".