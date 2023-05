First Citizens alcanza máximos históricos en Bolsa dos meses después de comprar el SVB

Si hubiese que elegir un ganador de la crisis bancaria que ha sufrido el sector en Estados Unidos, tanto de confianza como en Bolsa, los mercados elegirían al First Citizens BancShares, la firma que compró los restos del Silicon Valley Bank (SVB) cuando quebró a finales de marzo. La firma vive un momento dulce desde que tomó la decisión de adquirir préstamos y depósitos del antiguo prestamista de las tecnológicas: se ha convertido en el segundo banco de Estados Unidos más rentable durante este primer trimestre del año solo por detrás de JPMorgan y sus acciones cotizan un 40% por encima de los niveles de finales de 2021. Pero estos resultados se extenderán a todo el año.

Hasta que se iniciaron las turbulencias bancarias, las acciones de First Citizens se habían comportado más o menos en línea con el sector bancario, pero el anuncio de adquisición del SVB impulsó su valor hasta cotas inimaginables por la firma. El mismo día de la decisión, sus acciones repuntaron por encima del 50%, y dos meses más tarde, han alcanzado sus máximos históricos al cotizar un 40% por encima de los niveles registrados a finales del 2021. Por poner las cifras en contexto, "los principales índices del sector bancario de Estados Unidos cotizan entre un 30% y un 40% por debajo de los niveles de finales de 2021", esgrimen desde XTB.

First Citizens presentó sus cuentas de los primeros tres meses del año antes de la apertura de WallStreet del miércoles y consiguió impresionar a los analistas con un informe mucho mejor de lo esperado. El banco reportó un incremento masivo del 57% intertrimestral en los depósitos y un 95% en los préstamos debido a la adquisición de los activos del SVB. La compañía reportó una ganancia de 9.820 millones de dólares por la adquisición, y si se añade el aumento de las provisiones para pérdidas crediticias, el ingreso neto total de la compañía alcanzó 9.510 millones de dólares.

Un punto importante que remarcan desde XTB es su índice de capital ordinario de nivel 1 de este primer trimestre del año, que llega al 12,5%: "Es uno de los más altos entre sus pares, lo que destaca la calidad de la base de activos de la entidad combinada", señalan. La cifra que más se ha disparado es el beneficio por acción (BPA) hasta los 653,64 dólares frente a los 16,70 dólares esperados por los analistas. Y dentro de estos resultados presentados por First Citizens hay otro matiz: "Cabe señalar que la diferencia entre depósitos y préstamos se redujo a solo 1.670 millones de dólares, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2000, cuando First Citizens tenía solo 8700 millones de dólares en depósitos totales (en comparación con 140.000 millones de dólares ahora)".

Uno de los 15 bancos más grandes

La firma regional asumió la cartera de préstamos y depósitos del SVB por un valor de 66.000 millones de dólares y 49.260 millones respectivamente. En total, el beneficio por la adquisición ascendió a 9.820 millones de dólares gracias a la compra de la cartera de préstamos con un descuento de alrededor del 20%. First Citizens asumió al mismo tiempo el reparto de pérdidas junto con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) al 50% siempre y cuando excedan los 5.000 millones de dólares sobre los activos cubiertos. Así, el acuerdo cubre aproximadamente 60.000 millones en préstamos comerciales y los activos de la firma superaron los 200.000 millones de dólares, lo que ha convertido al First Citizens en uno de los 15 bancos más grandes de Estados Unidos. Además, "la combinación de First Citizens y SVB creó una entidad bancaria con una cartera de préstamos mucho más diversificada que cualquiera de los dos antes de la adquisición", explican desde XTB.

Aunque no todo son buenas noticias para la entidad bancaria. El banco podría tener dificultades para mantener a los clientes de SVB porque deberá convencerlos de que es lo suficientemente competente como para atender a los clientes de las industrias de tecnología y ciencias de la vida, los principales sectores cubiertos por SVB. Y lo mismo ocurre con la plantilla que proviene del banco absorbido, ya que por el momento HSBC contrató a más de 40 ex banqueros de SVB que trabajaron en First Citizens. El propio banco espera que los resultados conseguidos entre enero y marzo de este año no se repitan más adelante. Desde los mercados se dice que los depósitos han descendido un 4% en abril y First Citizens espera que los depósitos a finales del segundo trimestre del año estén en el rango de 132.000-137.000 millones de dólares, lo que correspondería a un recorte de 140.000 millones de dólares reportados. El banco también prevé una caída de los préstamos durante el resto del 2023 hasta establecerse en un rango de entre 132.000 y 135.000 millones de dólares.