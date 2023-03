El banco First Citizens compra los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank

Logos juntos de Silicon Valley Bank y First Citizens Bank. / REUTERS

First Citizens Banks ha cerrado un acuerdo para adquirir todos los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank, según ha informado esta mañana la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). "Las 17 antiguas sucursales de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, abrirán como First Citizens Bank & Trust Company el lunes 27 de marzo de 2023", ha afirmado el regulador en un comunicado. Los clientes del banco deberán acudir a su sucursal actual "hasta que reciban el aviso de First Citizens Banks de que las conversiones de los sistemas se han completado para permitir dar servicio complejo en todas sus otras sucursales".

Tras dos semanas intensas de búsqueda de comprador, las autoridades estadounidenses han conseguido que este banco regional, con sede en Raleigh (Carolina del Norte) se haga cargo de los 72.000 millones de dólares en activos de Silicon Valley Bank, con un descuento de 16.500 millones. A 10 de marzo de este año, el fondo de garantía de depósitos de Estados Unidos señaló que el Silicon Valley Bank contaba con 167.000 millones de dólares en activos totales y unos 119.000 millones de dólares en depósitos. Unos 90.000 millones de dólares en valores y otros activos permanecerán bajo resguardo de la administración judicial a disposición de la FDIC.

El regulador ha recibido derechos de revalorización de acciones ordinarias de First Citizens con un valor aproximado de hasta 500 millones de dólares. La FDIC y First Citizens Banks han acordado cláusulas de "pérdidas compartidas" sobre préstamos comerciales adquiridos de la entidad adquirida. A partir de esta colaboración, las autoridades esperan "maximizar la recuperación de los activos al mantenerlos en el sector privado" y minimizar "las perturbaciones para los clientes de préstamos".

Según las estimaciones del fondo de garantía de depósitos, el coste de quiebra de Silicon Valley Bank asciende aproximadamente a 20.000 millones de dólares, aunque el coste exacto se determinará cuando ponga fin a la administración judicial. Mientras tanto, los depositantes del 'banco de Silicon Valley' se convertirán automáticamente en depositantes de First Citizens Bank, es decir, todos los depósitos asumidos por el banco regional "seguirán estando asegurados por la FDIC hasta el límite del seguro".

Ampliación de las garantías de depósitos

La caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank aún preocupa al sector financiero estadounidense, y por ende, a las autoridades del país. Si bien al conocerse la quiebra de la entidad financiera los reguladores anunciaron salvaguardar solo aquellos depósitos inferiores a los 250.000 millones de dólares, ahora con las turbulencias ocasionadas por Credit Suisse y las dudas sobre el First Republic Bank podrían haber ampliado esta visión.

Desde el Departamento del Tesoro del país, su secretaria, Janet Yellen, señaló la semana pasada que se ofrecerán mayores garantías a los depósitos de bancos pequeños en caso de que sea necesario. "Los grandes bancos desempeñan un papel importante en nuestra economía, pero también lo hacen los bancos pequeños y medianos", declaró en un discurso del martes, aunque precisó que esta cobertura se realizará sobre casos "concretos" y no generalizados.