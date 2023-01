Caixabank y Fluidra, la cara y la cruz del Ibex 35 en 2022

Banca y energía se posicionan como los mejores valores de cara a los próximos doce meses. En el lado contrario, farmacia y turismo registran los peores resultados del selectivo en el pasado ejercicio

Los sectores de la energía y la banca han presentado en 2022 resultados de beneficios récord y encaran el 2023 con optimismo tras alzarse como los mejores valores del Ibex 35. Entre enero y septiembre, la gran banca y las eléctricas obtuvieron unas ganancias de hasta 25.586 millones, casi un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. Las subidas de tipos de interés y el encarecimiento de las materias primas explican este rally alcista, que se refleja en la capitalización bursátil y la valoración en bolsa de estas compañías.

Caixabank se ha alzado como el mejor valor del año, con una revalorización del 52,11% y una capitalización de 29.599 millones. En el lado contrario, los sectores relacionados con farmacia y turismo han terminado con las peores revalorizaciones de la bolsa en 2022.

El final de la pandemia y el temor a que las familias viajen menos debido a la recesión y a la incertidumbre económica están detrás de estos resultados. La turística IAG se ha dejado un 18,4%, mientras que el software de vuelos Amadeus ha caído un 18,59% y la hotelera Meliá retrocede en el año un 23,73%.

En el caso de las farmacéuticas, Grifols pierde un 36,18% mientras que Rovi se deja un 51,14%. Aunque la peor parte se la lleva Fluidra, dedicada al equipamiento de piscinas, se deja un 58,75% de su valor, que ha sufrido mucho por el incremento de precios y cuyos productos ahora son más demandados ante el final de los confinamientos y las restricciones.

Entre las diez empresas que más han crecido en rentabilidad del índice se sitúan cuatro bancos, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja; dos energéticas, Repsol y Acciona Energía; una recién llegada al selectivo, Logista, y tres constructoras, ACS, Indra y Sacyr. Caixabank, Banco Sabadell y Repsol se han coronado como los tres valores más alcistas del año, al subir un 52,11%, un 48,85% y un 42,23%, respectivamente.

En un año marcado por la incertidumbre en el terreno macroeconómico, las subidas de tipos y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, los valores energéticos se han beneficiado del aumento de los precios de las materias primas.

Como muestra de ello, la capitalización de Repsol en 2022 ha alcanzado los 29.599 millones de euros, mientras que la de Iberdrola ya roza los 70.000 millones. Acciona Energía se ha revalorizado casi un 11% en el ejercicio de 2022 y ha alcanzado una capitalización de 11.899 millones.

"Repsol está realizando una apuesta por el hidrógeno verde que está siendo muy valorada por los inversores. Es un buen movimiento", resume el analista de la casa de bolsa XTB Darío García.

Pero los valores bancarios han sido los que mejor se han comportado en este 2022 y los que previsiblemente vuelvan a tener un buen resultado bursátil en 2023. "Las subidas de tipos de interés y el fin del dinero a tipos cero favorecen el que es el negocio tradicional de la banca", señala Darío García. El Banco Central Europeo ha subido los tipos cuatro veces en 2022 con el objetivo de enfriar la escalada inflacionaria y el precio del dinero en la eurozona ahora es del 2,5%.

Tras la última revisión de los tipos, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, explicó que en 2023 los tipos seguirán al alza y habló de llevarlos a niveles "restrictivos" con el objetivo de contener la inflación. Por ello, sector bancario europeo ha sido uno de los más repetidos en las presentaciones de perspectivas para los mercados de cara a los próximos doce meses, tanto de firmas nacionales como internacionales.

"Nuestras preferencias de cara a 2023 se enfocan a los sectores de energía y finanzas. La primera por el buen momento de beneficios que atraviesa y la segunda por ser beneficiario de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales", señalan los analistas del Norbolsa en un informe estratégico elaborado en diciembre de 2022.

El bancario ha sido el responsable de impulsar a la bolsa española como una de las mejores del año 2022, solo superada por Lisboa y Londres. "Ha sido un año francamente malo para casi todas las bolsas internacionales, con caídas significativas de los principales indicadores en EEUU. Las caídas en Europa también han sido significativas. El comportamiento más favorable del Ibex se debe al elevado peso del sector bancario en el mismo", desarrolla Alfredo Jiménez, economista del Instituto Español de Analistas.

Capitalización de la banca de 8.900 millones

Los bancos que cotizan en el selectivo español han ganado 8.900 millones de euros en capitalización en 2022, hasta registrar en torno a los 124.000 millones de euros al cierre del pasado viernes. Aunque hay que tener en cuenta que los bancos con mayor exposición internacional han salid peor parados. Es el caso de Santander, que cerró 2022 con una caída anual en bolsa del 4,7%, ha reducido su capitalización en alrededor de 3.900 millones de euros, hasta los 47.000 millones, al igual que BBVA, que ha visto reducida su capitalización en 900 millones de euros, hasta los 34.000 millones de euros. Sin embargo, esta entidad ha cerrado el año bursátil con una revalorización del 7,3%.

Entre los mejores valores bancarios, Caixabank ha aumentado su capitalización en 10.100 millones de euros, hasta rozar los 30.000 millones, después de cerrar el año bursátil con un impulso del 52,1%, convirtiéndose en la compañía del Ibex 35 con la mayor subida de 2022.

Banco Sabadell, que ha registrado la segunda mayor subida en bolsa tras CaixaBank, con un aumento del 48,8% de su valor, ha incrementado su capitalización en 1.600 millones de euros, hasta situarla en los 4.900 millones. Por detrás, Bankinter ha sumado 1.500 millones de euros, alcanzando un valor en Bolsa de 5.600 millones de euros, tras saldar el año con un aumento del 38,9% de su precio. Por su parte, Unicaja Banco, que se ha incorporado al Ibex 35 en la recta final del año, ha conseguido sumar un 18,6%, lo que ha elevado su valor a los 2.700 millones de euros.

Los valores turísticos y farmacéuticos, los más golpeados

Los valores que peor parados salen en conjunto son aquellos relacionados con turismo y farmacia. "El farmacéutico ha sido el que más valor se ha dejado en el año, aunque no son las compañías que más caen. Rovi ha vendido menos productos debido al fin de la pandemia del covid. En la primera parte del año fueron valores muy importantes a principios de año, pero en la segunda parte del ejercicio han perdido interés", señala el analista de XTB Darío García.

Los laboratorios Rovi han perdido hasta un 51,14% de su valoración en 2022 y su capitalización no alcanza los 2.000 millones. Grifols se deja el 36,18% de su valor y su capitalización es de 6.636 millones. Además, hay que mencionar el caso de PharmaMar, que fue excluida del Ibex 35 al no reunir los requisitos necesarios para formar parte de la cotización. La compañía no pudo cumplir las expectativas prometidas al mercado respecto a la efectividad de uno de sus fármacos contra el covid.

También los valores relacionados con la actividad turística han registrado malos resultados en el conjunto del año. Esto resulta paradójico en el año de la recuperación del turismo, ya que en 2022 ha tenido lugar el primer verano en dos año sin restricciones por la pandemia. En el segundo semestre de 2022, los españoles realizaron 44,64 millones de viajes, diez más que en el mismo periodo de 2021. Cerca de la prepandemia cifra registrada en 2019, cuando se realizaron 50,47 millones de viajes.

"El sector turístico ha experimentado una vigorosa recuperación en este año, pero hay dudas a que esta situación no se pueda repetir de cara a 2023. Además, este es uno de los sectores que más expuestos están a una situación de recesión económica, como la que se prevé en el primer trimestre del año", señala Darío García.

Es una situación similar a que ha vivido Inditex. La compañía fundada por Amancio Ortega ha caído en el año un 12,9% pese a los resultados récord, manteniendo el crecimiento y los márgenes en una entorno muy complicado y pese a tener una capitalización de 77.449 millones. "Va a seguir creciendo, pero el mercado percibe que ese crecimiento será menor. Además, también hay que tener en cuenta la venta de todo su negocio en Rusia y su salida de ese mercado", explica el analista de XTB.

En el vagón de cola del Ibex 35 se sitúa Fluidra, con los peores resultados de todo el índice. La empresa dedicada al equipamiento de piscinas retrocede hasta un 58,75% y su capitalización en bolsa se sitúa en los 2.790 millones. "Esta compañía se ha visto muy perjudicada por el incremento de precios. También le ha afectado el final de la pandemia, tuvo muchos encargos para construir instalaciones, pero ahora su producto es menos demandado. También la paralización de sus negocios en Rusia, donde llevaban operando desde 2008, ha lastrado sus resultados", concluye García.