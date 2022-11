Hacienda pone en riesgo inversiones privadas en I+D+i por 3.500 millones

3 Se lee en minutos Juan Carlos Lozano

El Ministerio de Hacienda multiplica las inspecciones a las deducciones por I+D+i de las empresas, lo que pone en riesgo inversiones privadas en este terreno por unos 3.500 millones de euros. La Agencia Tributaria, adscrita a Hacienda, está tumbando esas deducciones (es una “persecución”, denuncian en el sector), lo que además la enfrenta directamente al Ministerio de Ciencia, que tiene autorizado por un Real Decreto de 2003 dar el visto bueno a lo que se considera gasto deducible en las inversiones en I+D+i.

De hecho, fuentes del sector consultadas por ‘Activos’ expresan su sorpresa porque “desde 2003 y hasta 2014 el sistema funcionaba razonablemente bien y es a partir de ese año cuando empiezan los problemas”. Estas fuentes resaltan que esta situación provoca además una gran “inseguridad jurídica” muy perjudicial para las inversiones. En 2014 y hasta 2018 hubo un gabinete presidido por Mariano Rajoy (PP), en el que figuró como Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que fue reemplazado en junio de 2018 por el de Pedro Sánchez (PSOE), en el que la ministra de Hacienda es María José Montero.

Las fuentes consultadas resaltan que a partir de 2014, la Agencia Tributaria “empieza a eliminar deducciones por una razón claramente recaudatoria y a ir en contra de lo que dice Ciencia”. “Hay muchas empresas pequeñas y medianas afectadas que han recurrido a la Justicia y las que no lo han hecho están en fase de alegaciones”, explican estos medios. Otro problema añadido es que las empresas, a pesar de haber cumplido los criterios de las entidades certificadoras acreditadas por el Ministerio de Ciencia,”están actualmente haciendo más esfuerzos en justificar su inversión tecnológica ante Hacienda que en desarrollar nuevos proyectos”.

Desde el Ministerio de Hacienda niegan que haya problemas con los informes del Ministerio de Ciencia sobre las deducciones en I+D+i: “Lo que ocurre algunas veces es que la Agencia Tributaria detecta después que algunas empresas no aplican correctamente esa deducción de I+D+i. Por ejemplo, los proyectos de innovación tienen varias fases y no todo lo que se hace en esas fases se puede considerar innovación”. Y añaden: “Es decir, el problema está en cómo se aplican algunas empresas esas deducciones. En cualquier caso, no hay una estimación del importe de estas deducciones.”

Desde la Asociación para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi) se apunta a una sentencia del Tribunal Supremo, de 2016, que aclara que el Ministerio de Ciencia “debe y puede pronunciarse “ sobre las deducciones y a dos sentencias de la Audiencia Nacional de 2019 y 2021 en las que se fija que el Ministerio de Ciencia puede pronunciarse sobre la labor de fiscalización.

El sector de I+D+i critica lo que consideran “exceso de celo” y “afán recaudatorio” de Hacienda y muestran su enfado porque es la empresa privada “quien tira” de estas inversiones, especialmente si se tiene en cuenta que España es uno de los países que menos invierte en I+D+i de Europa.

Los datos más recientes de Eurostat muestran que España ocupa la posición 16 entre los 27 Estados miembro, con un nivel de inversiones en actividades de I+D+i del 1,43% del PIB (año 2021). Este dato, además, muestra un claro estancamiento. En 2020 las inversiones suponían el 1,41% del PIB. Las cinco primeras posiciones de este ránking están ocupadas por Suecia, que destina el 3,5% del PIB, Bélgica (3,4%), Austria (3,2%), Alemania (3,1%) y Dinamarca (3,0%).

Otras fuentes insisten en que son precisamente las empresas las que están sostenido la estadística de la inversión en I+D+i, ya que algo más de la mitad de los 17.200 millones invertidos lo aporta el sector privado, según datos del INE, que además emplea a 116.000 personas. El sector Enseñanza Superior es el segundo en aportación al I+D+i, con el 26% y a continuación se encuentra la Administración Pública, con el 17%.

Por autonomías, Madrid invierte 4.538 millones (datos de 2021) en I+D+i, el 26% del total; seguida de Cataluña, con el 23%, y Andalucía, con el 9,9%.

