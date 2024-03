He venido a hablar de mi libro: Ana Merino

Cuando escribía la novela El mapa de los afectos, con la que gané el Premio Nadal 2020, se quedó dando vueltas en mi cabeza el universo interior de uno de mis personajes, un niño llamado Adam al que dedicaba un capítulo en el que aparecía jugando solo en el jardín posterior de su casa.

Lo titulé Espacio sideral y describía al pequeño Adam sintiéndose como un científico que se imaginaba formando parte de una expedición de pioneros atravesando con sus naves la galaxia. De esa semilla, de esas imágenes que inventa uno de los personajes de mi novela, surge mi libro juvenil Planeta Lasvi.

La ciencia ficción siembre me ha apasionado y he disfrutado muchísimo construyendo un pequeño planeta donde Nela, una niña de diez años, trata de entender la realidad en la que vive junto a sus abuelos. Me ha gustado construir la atmósfera de Lasvi, un lugar muy fértil en el que el abuelo de Nela, que es botánico, tiene sembrados de verduras azules y tubérculos picudos.

Lasvi fue colonizado por los pioneros, grupo al que pertenecen la niña y sus abuelos, y ha sufrido el impacto de un meteorito en el desierto de Sed generando un lago energético. El mundo de Nela, siendo tan pequeña, está bastante limitado, por eso, su abuela, que es una estupenda mecánico, construirá un robot llamado LITO/52 para que la acompañe y vigile.

Enigmas

Hay varios enigmas en esta novela, por un lado, los padres de Nela han desaparecido en una expedición que buscaba la fórmula del tiempo. Por otro, veremos la llegada de la nave de los últimos terrestres con tres niños, los mellizos Elenita y Jonás de doce años, y Armado de catorce, que se harán amigos de Nela y nos contarán cosas del planeta Tierra antes de que quedara totalmente inhabitable.

El conocimiento es una forma de aventura y con esta novela quería que Nela, mi personaje de la niña, creciera descubriendo cosas sobre sus orígenes y que aprendiera a tener amigos y a entenderse con ellos, aunque todos fueran muy diferentes.

A medida que avanzaba la novela iban apareciendo cosas inesperadas que tenían verosimilitud y lógica interna

Pero no solo me quedo en la mirada de los niños, también me preocupaba representar el contexto de los adultos y cómo se enfrentan a sus dudas y a sus angustias. Y todo esto en un lugar inventado, en un planeta lleno de posibilidades y alejado de los otros planetas habitados por la civilización pionera. Lo curioso es que puedo ver el paisaje de esta novela, y lo siento como real.

Cuando escribes todo lo que imaginas se materializa en tu cabeza con mucha nitidez y en esta novela veía las naves espaciales y la maquinaria agrícola, los humanoides, los satélites inhabitados, los pájaros con distintos aspectos sobresolando el lago de Sed, las lejanas Montañas Afiladas y el cielo cambiando de tonos.

Vas escribiendo la novela y al trabajar personajes que son niños, en cierta forma, creces con ellos y te sorprendes e ilusionas con lo que están viviendo. Este proceso ha sido muy estimulante, pues a medida que avanzaba la novela iban apareciendo muchas cosas inesperadas que tenían verosimilitud y lógica interna.

Estamos en el futuro, pero las emociones y la capacidad de amar y entendernos nos acerca. Lasvi y la Tierra empezarán a compartir las cosas buenas, no todo se ha perdido.

El lector que viaje a Lasvi conmigo descubrirá un paisaje muy hermoso esperanzado y a unos personajes, ilusionados, con ganas de cambiar el futuro y capaces de enfrentar todo tipo de adversidades. Os aseguro que Planeta Lasvi os tendrá muy entretenidos y pensando durante un largo rato.