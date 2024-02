Alice Oseman: "Ya estoy lista para cerrar la historia de 'Heartstopper'"

"Es un poco abrumador y estresante recibir tantas opiniones todos los días". Alice Oseman (Kent, Reino Unido, 1994) es la autora del fenómeno de ventas Heartstopper -más de ocho millones de libros en todo el mundo, traducido a 37 idiomas-. Algo que comenzó como un webcomic, que cada semana subía a varias plataformas y que no muchas personas leían, se transformó en una serie de novelas gráficas (en España se acaba de publicar el quinto libro, Creciendo contigo) y es ahora el centro de la carrera de esta joven escritora, que además es autora de los guiones de la serie de televisión que Netflix ha hecho sobre sus libros (con dos temporadas estrenadas y una tercera en proceso).

Heartstopper cuenta una historia de amor adolescente, con primeras veces y las dificultades que enfrenta cualquier relación en esa etapa vital. Pero lo hace desde el lado más luminoso de esos procesos vitales, a partir de personajes diversos que, a los problemas connaturales de las relaciones, añaden otras dificultades. Uno de los protagonistas, Charlie, es un chico homosexual que sufre bullying en el colegio, lo que le provoca trastornos en su alimentación. Nick, el otro protagonista, es un chico bisexual que está descubriéndose y aprendiendo a serlo en un contexto adverso. Ambos están rodeados, además, por otros personajes diversos: una amiga trans, una hermana asexual...

Lado luminoso

Para Oseman es importante mostrar ese lado luminoso de una de las etapas más complicadas de la vida. Un romance, el de Charlie y Nick, que parte de su primera novela, Solitaire, centrada en Tori, la hermana mayor de Charlie, una persona asexual, basada en su propia experiencia vital. "Nick y Charlie, en Solitaire, ya llevan un tiempo juntos, pero no se cuenta cuál es su historia anterior", explica la autora por videoconferencia desde Londres, donde reside.

"Me di cuenta de que quería profundizar en qué les ocurrió para vivir una relación de amor tan increíble". Por un tiempo, añade, trató de hacerlo como novela, pero el formato no le funcionó. "En mi cabeza no era una historia de presentación-nudo-desenlace, era más una historia serializada a partir de diferentes periodos de sus vidas". La solución la encontró en la novela gráfica porque, dice, además de escribir, también dibuja desde niña y siempre le ha gustado retratar a sus personajes. Sus referencias para Heartstopper no están tanto en las grandes obras de la literatura universal, explica, sino sobre todo en el manga.

Su éxito mundial -especialmente entre las y los lectores más jóvenes, nació en internet. Consiguió su primer contrato editorial con 16 años a raíz de las historias -y viñetas- que publicaba en plataformas web para escritores, algo que ha decidido mantener -lo hace desde 2016- tres veces al mes para que, explica, más gente pueda descubrir su obra y profundizar en la historia a través de los libros.

"Mucho del interés en escribir sobre estas cuestiones tiene que ver con que quiero ayudar a la gente joven de alguna manera", explica. "Aunque no es la razón principal para escribir Heartstopper. Lo hice porque amo la historia y a sus protagonistas, pero cuando tanta gente lee lo que escribes, es complicado no sentir ese tipo de responsabilidad de servir como guía". La historia, confiesa, tendrá un final feliz, algo que ocurrirá en el próximo libro, el sexto de la serie. "Ya estoy lista para cerrarla", remata.