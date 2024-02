Roberto Verino, diseñador: "Soy mucho de dejarme llevar y leer contraportadas en las librerías"

P. ¿Qué significa la lectura?

R. Leo por pasión, por diversión y porque me ayuda a seguir creando. Pennac dice que leer es uno de esos verbos que, como amar o desear, admiten muy mal el imperativo.

P. ¿Qué le induce a leer?

R. Soy mucho de dejarme llevar entre las estanterías de una librería y comienzo a leer contraportadas, cosas nuevas de las que no he oído hablar y al final compro por lo que me seduce.

P. ¿Una novela especial?

R. La pirámide inmortal, de Javier Sierra, un mago contando historias. Narra algo muy concreto y desconocido para muchos de Napoleón.

P. Tres días en la vida del militar.

R. Esos tres días cambiaron a Napoleón para siempre. Eso es una realidad en sí misma, hay hechos que no sabemos cómo suceden pero que nos dejan una huella que perdura para siempre. Yo desconocía este pasaje de Napoleón.

P. ¿Algún título de Historia?

R. La trilogía sobre Los Austrias de José Luis Corral. Me interesan las dos etapas de su reinado, que fue irregular. La primera etapa muestra el máximo esplendor de España, y la segunda la decadencia.

P. Al final fue una mala gestión de la corona.

R. Una alegoría de la propia vida, de la empresa incluso, de la importancia de liderar con una estrategia y rigor para no acabar en el peor de los escenarios por una mala gestión.

P. Al leer biografía, ¿no tiene a veces la sensación de que le están contando solo lo que interesa?

R. Se entiende que hay interpretaciones. Cuando remato un libro, si el personaje sigue atrayéndome suelo buscar más referencias e información, y ahí es donde te das cuenta de que no todo era cierto.

P. ¿Un libro de moda?

R. Chanel. Tres volúmenes temáticos sobre Chanel publicados por la editorial Assouline. Una mujer que consiguió que la moda fuera su aliada para liberar a la mujer de los convencionalismos del vestido. Introducir en los años 20 siluetas libres que acabaron siendo un signo de elegancia y feminidad es algo que le deberemos. Le dio la vuelta al negro asociado al luto para vincularlo con la elegancia pura.

P. ¿Un título como empresario?

R. La paradoja del beneficio, de Jan Eeckhout. En tiempos en que los supuestos beneficios del neoliberalismo están cada vez más cuestionados, el autor aporta una mirada aguda con propuestas.