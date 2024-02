Los libros de la semana: Hisham Matar, Isabel Zapata y Diego Zúñiga

Los amigos de mi vida

Hisham Matar. Salamandra. 23 €.

Khaled y Mustafá son dos jóvenes libios que estudian en la Universidad de Edimburgo. Viajan a Londres para unirse a una manifestación frente a la embajada libia, resultan heridos y sus vidas cambian para siempre. A lo largo de los años, Khaled, Mustafá y su amigo Hosam, escritor, quedan unidos por su historia común. Hasta que la revolución en Libia los obliga a elegir entre las vidas que han construido y las que dejaron atrás.

Troika

Isabel Zapata. Almadía. 19,90 €.

Fijando la mirada en los detalles cotidianos, Isabel Zapata usa la memoria y la observación para indagar en los asuntos más profundos de la existencia. La infancia, la desigualdad, la pérdida y la vida después de la vida recorren las páginas de Troika, una novela que sitúa al lector en un México lejano pero persistente en su belleza, en sus tradiciones y en sus desigualdades.

Tierra de campeones

Diego Zúñiga. Random House. 19,90 €.

Mediados del siglo XX. En el norte de Chile, un niño aprende a nadar en las aguas del río Loa junto a sus amigos. Posee una destreza que lo convierte en buzo pescador en una caleta donde aprende a sortear las dificultades del oficio y las inclemencias de la naturaleza, además de hacer vida de familia. Todo esto mientras, a lo lejos, se dejan sentir las agitaciones sociales que traerían los años 60 y 70.

Elogio del caminar

Leslie Stephen. Nórdica. 18 €.

En esta obra, que en la edición de Nórdica va acompañada de las ilustraciones de Manuel Marsol, Leslie Stephen defiende una de sus pasiones: "Es posible que me arrepienta en algún momento de algunos placeres que no merecen tal calificación, pero el placer que aquí me ocupa es señalada y fundamentalmente inocente. Caminar es a las actividades lúdicas lo que labrar y pescar son a la industria".

Bananos y hombres

Carmen Lyra. Editorial Espinas. 15,95 €.

Bananos y hombres es un conjunto de relatos feministas con conciencia de clase, obra de la autora costarricense Carmen Lyra. La colección, publicada por primera vez en España, recoge varios de los textos fundacionales más relevantes de la literatura costarricense de conciencia social. Un viaje a través de los prejuicios y estructuras sociales de principios del siglo XX y una potente denuncia del poder.

Cor trencat

Pep Blay. Folch & Folch. 24 €.

El 13 de febrero se cumplieron 25 años del fallecimiento de Carles Sabater, a los 36 años y de forma repentina, tras un concierto. Pep Blay, artífice de esta biografía novelada –experto en rock català y autor de libros sobre Els Pets y Sopa de Cabra–, reconstruye los últimos meses de la voz de Sau de la mano de familiares y amigos. Un íntimo tributo al ídolo musical más carismático de la Catalunya de finales del milenio.

Li deien Caracremada

Llorenç Capdevila. Empúries. 20,90 €.

Nacido como Ramon Vila, lo llamaban Caracremada por las cicatrices que le causó en el rostro un rayo que cayó cerca cuando era niño. Considerado el último maquis catalán, murió en una emboscada de la Guardia Civil en 1963. Sesenta años después, el escritor Llorenç Capdevila aborda su figura desde la realidad y la ficción en esta novela protagonizada por dos jóvenes fascinados por este personaje quijotesco.