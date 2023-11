La ilustradora y ciclista Karin du Croo / EPE

1 Se lee en minutos Rafael Vallbona



Antes de estudiar Bellas Artes en su Holanda natal, Karin du Croo iba en bici a la escuela y a todas partes, porque allí montar en bici no es ni de progres ni de pobres, es democrático. Las cosas cambiaron cuando se vino a Barcelona. Por entonces, aquí pedalear era peligroso y los ciclistas (y las ciclistas más) eran seres sospechosos. O sea, que su padre se lo prohibió y hasta los 25 años o así no tuvo bici propia.

Y pedaleando se fue dedicando a la ilustración y a la realización de vídeo, e incluso llegó a elaborar un documental en el Tour sobre el equipo ONCE: "Ahí fui testigo de los grandes sufrimientos de los ciclistas, pero no me ahuyentaron". No sé si es cosa de las endorfinas que genera el ciclismo, pero charlar con ella es un gozo. "Ir en bici es libertad", sostiene.

Comenzó con una amiga y poco después encontró un grupo de chicas que montaban en bici y se apuntó: "Como no sabía nada, hacía bastante el ridículo. No entendía qué querían decir con eso de chupar rueda, ser una globera o ir cuadrada". Y en 2016 decidió comenzar a contar esas experiencias en la plataforma Dibuja y pedalea: "Me puse a dibujar bicis para explicar cómo había empezado, porque no sabía nada de ciclismo, no conocía la jerga ni los trucos".

Y del argot y de sus vivencias personales, y con mucho humor, ha hecho La gran ciclopedia ilustrada (Libros del Zorro Rojo), que es un poco diccionario, otro poco enciclopedia y un mucho declaración de amor hacia uno de los grandes inventos de la humanidad, "más que un invento una filosofía de vida, un modo de estar en el mundo".

O sea, "el libro perfecto para regalar a un ciclista", asegura cuando le digo que tengo cinco bicis. "Somos unos frikis", responde entre risas.