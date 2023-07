Los libros escogidos por ‘Abril’ para las vacaciones

Clásica escena veraniega con los miembros de una familia disfrutando de la lectura en la piscina / Jordi Cotrina

Buenos días, tristeza

Françoise Sagan. Cátedra. 12,95 €

Buenos días, tristeza, primera novela de Françoise Sagan, obtuvo un éxito sin precedentes de crítica y de público y se convirtió en punto de referencia de varias generaciones. Publicada originariamente en el verano de 1954, Cátedra acaba de recuperar la historia de Cécile, una adolescente cuya vida transcurre de un modo feliz y placentero, con libertad para pensar y escoger por sí misma.

Gloria

NoViolet Bulawayo. AdN. 23,95 €

Inspirada en Robert G. Mugabe, que fue presidente de Zimbabue durante casi cuatro décadas, y su inesperada caída tras el golpe de estado en noviembre de 2017, Gloria muestra la implosión de un país, narrada por un coro de voces animales que revelan la crueldad que requiere mantener la ilusión del poder absoluto, y la imaginación y el optimismo a prueba de balas necesarios para acabar con él.

La chica que vive al final del camino

Laird Koenig. Impedimenta. 22,50 €

Laird Koening ofrece una obra maestra de la literatura gótica americana, que inspiró la película de Jodie Foster y Martin Sheen. Una vuelta de tuerca al género de lo inquietante protagonizada por Rynn, que acaba de cumplir 13 años y lo celebra sola en su casa. Nadie sabe mucho de ella. Sólo que no habla con nadie, cobra los cheques de viaje de su padre y da esquinazo a las visitas inoportunas.

La princesa y los trasgos / La princesa y Curdie

George MacDonald. Siruela. 21,95 €

La princesa huérfana Irene vive en un majestuoso castillo en lo alto de una montaña. Su padre el rey viaja continuamente a países lejanos, mientras bajo la montaña que corona el castillo, los mineros trabajan sin descanso para sacar a la luz las riquezas profundas de la tierra. Irene, inquieta, soñadora, independiente, es incapaz de esperar pacientemente el regreso de su padre.

Los altruistas

Andrew Ridker. Random House. 21,90€

Arthur Alter no está pasando por un buen momento. Profesor universitario sesentón, tiene harta a su joven novia, no puede pagar la hipoteca y sus dos hijos no le dirigen la palabra. Para evitar perder la lujosa casa familiar, decide invitarles a pasar un fin de semana con la excusa de una reconciliación, pero con la intención real de hacerse con la pequeña fortuna secreta que su difunta esposa les legó.

Bailaréis sobre mi tumba

Alba Carballal. Seix Barral. 19,50 €

Bailaréis sobre mi tumba recorre la historia reciente de Galicia y parte de la historia contracultural de un país, el nacimiento de la conciencia ecologista, la llamada «movida viguesa», la ruta del Bakalao, a través del destino de tres personajes de un pueblo de las Rías Altas, para quienes el chapapote marcará unas vidas atravesadas por sus propias tinieblas familiares.

Lo único que le interesa a la gente

François Blais. Barrett. 17,90 €

En 2098, un agente sueco especializado en ciencias del comportamiento trabaja evaluando a las premikas (androides con inteligencia artificial) y valorando si se han vuelto demasiado "humanas". Una de ellas, Angèle, parece haber adquirido sentido del humor . Lo que el agente descubre, y el libro expone, es una reflexión fundamental sobre la naturaleza profunda de la existencia.

Materia

Yolanda Castaño. Visor Libros. 12 €

"Los poemas de Yolanda Castaño entran decididos en materia, no disimulan, no pasan de largo suspendidos apenas en un eco. Las hijas y sus espesores, las horas cargadas de ADN, el clan y las torgas de la sangre, la familia y sus ortodoxias, las moneditas de plástico de ese amor…", escribe Ana Romaní sobre el último poemario de una de las voces más internacionales de la poesía gallega actual.

La taberna de Silos

Lorenzo G. Acebedo. Tusquets. 19 €

Corre la primera mitad del siglo XIII cuando el abad del monasterio de San Millán encarga a uno de sus servidores, Gonzalo de Berceo, la misión de viajar al monasterio de Silos para copiar un manuscrito latino y hacer con él un poema castellano. La secreta intención de la visita es que los dos monasterios aúnen fuerzas contra el Papa, que pretende quedarse con los beneficios de la producción de vino.

Un crimen entre la realeza

S. J. Bennett. Salamandra. 21 €

Un descubrimiento impactante interrumpe los planes de vacaciones de Isabel II. Una mano humana y una bolsa llena de drogas han sido arrastradas por la corriente hasta una playa cercana a sus tierras de Sandringham. Con la ayuda de su secretaria privada adjunta, Rozie Oshodi, la monarca trata de averiguar quién se esconde tras la muerte de su vecino y amigo Edward St. Cyr.

La tormenta perfecta

Sebastian Junger. Libros del Asteroide. 22,95 €

En octubre de 1991, tuvo lugar lo que los meteorólogos denominaron "la tormenta del siglo", un fenómeno imprevisto que azotó la costa este de Norteamérica. En este libro, Sebastian Junger reconstruye tres historias, la de los seis tripulantes del pesquero Andrea Gail, la de un velero atrapado en plena tormenta y la del rescate de los tripulantes de un helicóptero de salvamento que cayó al mar.

La herencia de los Ferramonti

Gaetano Carlo Chelli. Alba Editorial. 21,50 €

Para Pier Paolo Pasolini, Gaetano Carlo Chelli era, "después de Giovanni Verga y antes de Italo Svevo, el más grande narrador italiano del siglo XIX". Redescubierto por Italo Calvino, considerado por algunos el Zola italiano, es hoy recordado sobre todo por esta novela, La herencia de los Ferramonti (1883), doblemente famosa por la adaptación cinematográfica de Mauro Bolognini en 1976.

Cutter y Bone

Newton Thornburg. Sajalín Editores. 22,50 €

Publicada en 1976 e inédita hasta ahora en castellano, Cutter y Bone es una de las mejores novelas sobre los fantasmas de la sociedad estadounidense post Vietnam. Richard Bone es un bala perdida que malvive como gigoló en Santa Barbara. Sin casa fija, suele dormir en el sofá de su amigo Alex Cutter, un veterano de Vietnam tullido, trastornado y explosivo a quien su esposa se resiste a abandonar.