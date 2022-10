¿Qué debo saber para elegir la hipoteca que mejor convenga a mi bolsillo?

Jóvenes realizando trámites.

3 Se lee en minutos María Torres



Sin duda son muchas las personas que le dan vueltas una y otra vez a la contratación de una hipoteca cuando desean adquirir una vivienda. Por eso es necesario estar bien informado para elegir la hipoteca que más se adapta a nosotros.

Aquí encontrarás mucha información, recomendaciones y consejos que debes conocer antes de solicitar tu hipoteca y comprar tu vivienda para tomar la decisión que más te convenga. Para empezar, comrpueba quién es el propietario de la vivienda y pídele que te enseñe el título de la propiedad (escritura notarial). Así podrás evitarte sorpresas desagradables, ya que podrían existir posibles limitaciones a la titularidad o al uso de la vivienda.

Una consulta en el registro de la propiedad servirá para averiguar si la vivienda se encuentra inscrita a nombre del vendedor y carece de cargas. Es tan sencillo como solicitar al Registro una nota simple o una certificación registral. El tercer paso que te recomendamos es obtener una certificación catastral descriptiva de la vivienda. Puede hacerse en la propia oficina del Catastro o en su sede electrónica. Tampoco hay que olvidar verificar con el vendedor que no quedan deudas ni recibos pendientes, como por ejemplo, el recibo del IBI de años anteriores. Si los hay, es el vendedor quien debe responder del pago de la totalidad. Si el vendedor se negase a asumir esas deudas, deberá descontarlas del precio de compra antes de firmar la hipoteca. Además, es necesario asegurarse de que no quedan cuotas pendientes en la comunidad de propietarios. Si quedan cuotas sin pagar, la vivienda responderá de todas ellas durante el año en curso y los tres anteriores. Consulta al administrador de fincas, él debe expedir un certificado indicando si hay o no deudas pendientes.

Es importante comprobar asimismo que no haya arrendamientos. Si hubiera un arrendatario, en caso de venta, él tiene los derechos de tanteo y retracto, por lo que puede comprar la casa.

Una cuestión de interés es descartar la existencia de otras cargas urbanísticas y realizar comprobaciones importantes en el Registro de la Propiedad, como consultar la cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación, o el certificado de eficiencia energética.

FIJA O VARIABLE

Contratar una hipoteca fija o variable es una de las dudas habituales al decidir qué hipoteca interesa más. Cada situación es diferente y hay que considerar a fondo las circunstancias personales y la situación del mercado financiero.

Los préstamos hipotecarios pueden ser a tipo fijo, variable o mixto (mezcla las dos modalidades anteriores). Los primeros tienen un tipo de interés que se fija desde el inicio del préstamo y no cambia durante toda la vida del mismo, mientras que los segundos fijan su tipo de interés cada año, con base en un valor de referencia o índice, normalmente el euribor (el tipo de interés que se aplica en las operaciones entre bancos dentro de la Unión Europea). Así pues, conviene saber que el interés fijo asegura tranquilidad y un desarrollo estable, sin sobresaltos. No importan los cambios que el mercado puede experimentar, el tipo de interés a aplicar será siempre el mismo a lo largo de la vida de la hipoteca. Por el contrario, el interés variable va cambiando de forma periódica, por lo general se revisa cada seis meses o cada año y está supeditado al valor que tenga el euribor en el momento de su revisión. Desde el inicio del préstamo se aplicará el indicador escogido para actualizar estos datos. Si necesitas más información puedes entrar en el apartado vivienda en el blog de Ibercaja.

Noticias relacionadas