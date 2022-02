Un cometa del tamaño de un planeta menor se nos acercará en 2031 sin riesgo de colisión

3 Se lee en minutos Pablo Javier Piacente



Un equipo de investigadores ha confirmado que 2014 UN271, también llamado Bernardinelli-Bernstein, es el cometa más grande jamás observado. Con un diámetro de 137 kilómetros, hará su mayor acercamiento a la Tierra en 2031, sin riesgo de colisión, después de tres millones de años lejos del sistema solar.

Astrónomos del Observatorio de París, en Francia, y del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en España, han confirmado que el mega cometa Bernardinelli-Bernstein, descubierto en 2014, es el más grande de nuestro tiempo. Proveniente de la lejana Nube de Oort, hará su mayor acercamiento a la Tierra en 2031. Los especialistas estiman que su diámetro se acerca a los 200 kilómetros, casi llegando a lo esperado para un planeta menor o planetoide.

Según una nota de prensa, el cometa que ha sido identificado con el nombre científico de 2014 UN271, en alusión a la fecha de su primer avistamiento, ha destronado del sitial de cometa más grande a Hale-Bopp, cuyas mediciones indicaron una magnitud aproximada de 74 kilómetros de ancho. En un nuevo estudio publicado en ArXiv, los científicos utilizaron datos del radiotelescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) para precisar su tamaño, analizando las longitudes de onda de la luz que rebota en el cuerpo celeste.

Radiación de fondo

Concretamente, los investigadores se centraron en observar el impacto del cometa en la llamada radiación de fondo de microondas, una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que “llena” al Universo en su totalidad. De esta manera, lograron obtener una información que no estaba representada por el polvo emitido por el cometa, comparando diferentes longitudes de onda hasta precisar algunas de sus principales características.

Además, los astrónomos indicaron que el cometa 2014 UN271 también ha roto otro récord: la medición de su reflectividad o albedo es la más lejana jamás realizada para un cuerpo de este tipo. El albedo es la reflectividad de una superficie terrestre, en este caso un cometa, y se refiere a la energía reflejada desde la Tierra hacia el Universo. El mega cometa, descubierto por los astrónomos Pedro Bernardelli y Gary Bernstein, podrá ser observado en detalle a medida que pierde hielo al acercarse al Sol: los especialistas esperan que tenga la mitad de su tamaño actual una vez que comience su viaje de regreso.

Bernardinelli-Bernstein se habría originado en la Nube de Oort, una nube esférica de objetos transneptunianos que se encuentra en los límites del Sistema Solar, más allá de la ubicación del planeta Neptuno. Cuando se identificó en 2014, el cometa estaba muy lejos de la Tierra y los astrónomos no pudieron confirmar su tamaño. Ya en 2021, a medida que se acercaba a la posición de nuestro planeta, quedó claro que era más grande que la mayoría de los cometas.

Más misterios desde la Nube de Oort

Aunque la lejana Nube de Oort es una agrupación de alrededor de 100.000 millones de cuerpos hechos de roca, hielo y polvo, estudios previos indicaron que el mega cometa Bernardinelli-Bernstein podría ser el objeto más grande de ese sistema que se ha detectado hasta el momento. Aunque no podrá verse a simple vista, su mayor acercamiento a la Tierra se concretará en 2031: en esa ocasión, pasará a alrededor de 11 unidades astronómicas de distancia, o sea un poco más que la distancia de Saturno al Sol. Una unidad astronómica o UA es una medida de longitud, que equivale aproximadamente a la distancia media entre la Tierra y el Sol.

Se cree que este enorme cometa no ha visitado el Sistema Solar en más de tres millones de años, por lo tanto su paso por nuestro vecindario cósmico puede ser una excelente oportunidad para saber más sobre esta clase de cometas gigantes. Los científicos piensan que es probable que existan muchos más cometas de este tamaño aún sin descubrir, específicamente más allá de Plutón y el Cinturón de Kuiper, un disco circunestelar en el Sistema Solar exterior que se extiende desde la órbita de Neptuno hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas del Sol.

Referencia

Size and albedo of the largest detected Oort-cloud object: comet C/2014 UN 271 (Bernardinelli-Bernstein). E. Lellouch et al. ArXiv (2022).

