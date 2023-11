Marta Flich abronca a Susana por acusar de manipulación a 'GH VIP': "Cansa un poco"

Marta Flich y Susana en GH VIP. / Telecinco

Sergio López Merillas



Los espectadores de 'GH VIP' presenciaron anoche una gala que no estuvo exenta de polémica. La audiencia lanzó duras críticas hacia el programa por retorcer sus reglas en cuanto a la repesca, ya que a pesar de que Pilar fue la elegida por el público, Luitingo también acabó regresando a la casa después de que Jessica Bueno se gastara 5.000 euros del premio final. Por tanto, la votación de los seguidores durante la semana cayó en saco roto.

Más allá de esto, la noche se saldó con la segunda (y definitiva, si la organización no cambia de idea) expulsión de Susana Bianca, que vivió una noche para el olvido. Durante la semana, la modelo se ha empeñado en echarle la culpa al programa de la mala imagen que ha estado proyectando al exterior por su cuestionada relación con Zeus.

"Montan los vídeos de tal manera y tal... Que en ese momento sales, llevas un montón de tiempo aquí metida, y no sabes lo que se ha visto", comentó en una conversación con sus compañeros, manifestando su temor a que ella fuera "la mala" y su pareja "la víctima". Además, en el confesionario, se mostró arrepentida por haber entrado en el concurso: "Quién me mandaría. Siempre me han dicho que los realities van a sacar la imagen que quieran de ti".

Estos son solo unos ejemplos de las múltiples críticas de Susana hacia el programa en el que ha estado trabajando durante las últimas semanas, motivo por el que Marta Flich quiso darle un severo toque de atención antes de conocerse que era la expulsada.

"En nombre de todo el programa, me gustaría que me escuchases atentamente. Es una historia que, tristemente, suele repetirse periódicamente. La verdad es que cansa un poco. Me refiero a las críticas sobre que el programa lo manipula todo y que nos inventamos lo que nos interesa", empezó diciendo la presentadora: "Nos duele escuchar de tu boca ciertas cosas. Nos acusas de todos tus males y de dar una imagen de ti que no es real".

Tras escuchar la reprimenda de Flich, la concursante dio marcha atrás en sus argumentos: "Quiero pedir disculpas, llevo una semana en bucle y no me he reconocido. He estado muy negativa y odio estar así". "Seguramente habré dicho muchas cosas que ni siquiera las pienso", aseguró Susana, que optó por pedir perdón por su actitud: "Lo siento si he dicho cosas enfadada que realmente no las pienso".