Joaquín Torres hace un terrorífico retrato de Cristina Tárrega: "Está tarada, me hizo magia negra"

Joaquín Torres visitó este jueves el plató de 'Espejo Público' poniendo a caldo a una examiga suya. El arquitecto hizo un terrorífico retrato de Cristina Tárrega, acusándola de haberle hecho magia negra ante las caras de asombro de Susanna Griso y el resto de colaboradores del programa matinal de Antena 3.

"A mí porque me la bufa, pero una persona conocida de la televisión, una loca loquísima, me hizo magia negra... Y el santero que lo hizo me lo comentó, que me protegiese. Me dijo que me habían metido en una nevera", contó Torres, desvelando posteriormente que se trataba de Tárrega.

"Lo digo: Cristina Tárrega que está tarada perdida. Cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí y el santero que trataba con Cristina me hizo no sé qué rito o conjuro. Me hablaban del congelador, que había metido algo y que yo tenía que encender una vela. Me pasó algo pero no identifico", continúo el arquitecto y excolaborador de 'Sálvame' en 'Espejo público'.

Instantes después, Joaquín Torres desveló cómo se enteró de que la presentadora, supuestamente, le había hecho un hechizo: "Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco... Me había hecho de todo. Cuando entras en este tipo de paranoia no sabes dónde está el final. Mal Cristina y el santero también por hacer cosas negativas para que alguien lo pase mal".

"El santero viene por una amiga común y me advierte que tenía que hacerme una limpia... Este no me cobraba. A Cristina la veo perfectamente capaz... Éramos muy amigos, dejamos de ser amigos porque es una hija de tu madre...", contó.

Antes de dar por sentenciado este tema, Joaquín Torres también aprovechó la situación para despacharse a gusto contra Cristina Tárrega: "Menuda amiga... Fuimos muy amigos éramos. Además, la defendí muchísmo porque me parecía una persona con buen fondo. Lo pensaba firmemente. (Después) me parecía interesada, vulgar. Todo lo que todo el mundo opina. No tengo filtros. Mala como la quina".