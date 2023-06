Alba Carrillo estalla contra Mediaset: "Para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas"

Alba Carrillo en su canal de Twitch / Redes

Alba Carrillo no puede más. La colaboradora de televisión ha decidido contar toda la verdad sobre su paso por Mediaset durante los últimos años, sacando a la luz algunas de sus experiencias más traumáticas con la productora, como su despido de 'Ya es mediodía' en el mes de abril y su posterior veto de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa. Y es que, a la espera del que será uno de los juicios más importantes de su vida, Alba Carrillo ha contado toda la verdad sobre Telecinco en su canal particular de Twitch.

Calificándola de "señora", pero con un tono completamente peyorativo, Alba Carrillo señalaba que "las personas que hemos sido fieles como un perro, no hemos recibido ningún mensaje tuyo, señora Ana Rosa", dejando clara la poca implicación de Ana Rosa con algunos de sus trabajadores. Y es que, tal y como prometió en el estreno de 'Salón del té' hace unas semanas, es un espacio que la influencer empleará para "hablar sin condiciones, sin filtros y sin mordazas. Mi espacio, mi lugar, mi rendición".

Alba Carrillo, sobre Ana Rosa Quintana: "Se ha convertido en una clasista"

Así ha sido, pues Alba Carrillo ha cargado contra la que fue su casa y lugar de trabajo durante tantos años, que formalizaron su despido durante el mes de abril tras el cambio de cúpula de Mediaset: "Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena" comenzaba reprochando la colaboradora.

Sin embargo, todo se tornó más personal cuando Alba Carrillo atacó directamente a Ana Rosa Quintana: "Usted se ha convertido en una clasista... y apuñaló en su momento a María Teresa Campos. Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo" aseguraba la influencer en referencia a las tres colaboradoras de 'El Programa de Ana Rosa' que han fichado por Atresmedia.

“PubliEspaña me llamó... para esta mierda de reality que va a ver ahora. Y que por cierto va a ganar SPOILER. Os lo digo porque hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca, pero cómo pagáis mal...”

Alba Carrillo desvela el tongo de su paso por 'GH VIP': "Esto es Mediaset"

Tal es su descontento con la cadena de televisión, que Alba Carrillo ha querido comentar su paso -y posible tongo- por 'GH VIP' antes de que se emitiese la gran final de 'Supervivientes 2023': "En mi final con Adara ... No se habían cerrado los teléfonos y se acercó Paco Fernández (directivo de Mediaset) y me dijo ‘has estado ahí ahí, ¿eh?’ y le contesté ‘Paco, aún no se han cerrado los teléfonos’. Esto es Mediaset", sacaba a la luz Alba Carrillo en su canal de Twitch.

Así mismo, la hija de Lucía Pariente se ha pronunciado sobre 'Vaya vacaciones', el nuevo reality que prepara Telecinco para estrenar este mismo verano: "PubliEspaña me llamó... para esta mierda de reality que va a ver ahora. Y que por cierto va a ganar Jorge Pérez. Os lo digo porque hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca, pero cómo pagáis mal..." terminaba zanjando la colaboradora y prediciendo que ganará el que protagonizó junto a ella un polémico vídeo que estuvo cerca de terminar con el matrimonio del policía.