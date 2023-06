La conmovedora reacción de Laura Madrueño al despedirse de Supervivientes: "Hay que vivirlo para saberlo"

Laura Madrueño protagoniza un emotivo cierre de Palapa en Supervivientes 2023 / Telecinco

Un año más, 'Supervivientes' cierra su emblemática Palapa con una emotiva ceremonia. Esta vez, la presentadora Laura Madrueño se enfrentaba a su primera clausura de edición en la que no han faltado las palabras de orgullo y satisfacción, pero tampoco las lágrimas de emoción. Y es que, tras más de cien días de aventura, Mediaset pone fin a su edición de 'Supervivientes' más larga de la historia.

Adara, Artur, Asraf, Bosco y Jonan disputarán la final de esta edición en España, en las inmediaciones de Telecinco, donde uno de ellos se convertirá en el vencedor de 'Supervivientes 2023'. Una edición marcada entre otras cosas por el debut de Laura Madrueño como presentadora tras conocerse la decisión de Lara Álvarez de alejarse del formato por un tiempo.

"Descubrí la magia de este programa y de este lugar"

En plena recta final Laura Madrueño supo como emocionar no sólo a los concursantes, sino a todos los presentes en el plató y a los espectadores. Unas emocionantes palabras que resumen a la perfección lo vivido en esta edición del reality más extremo de la televisión, acompañadas de un breve resumen del paso por el concurso de cada uno de los finalistas. Cinco supervivientes que no pudieron tampoco contener las lágrimas ante las palabras de la presentadora.

"Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y en aquel momento me di cuenta que formaba parte de algo grande. De algo muy, muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo", comenzaba diciendo Laura Madrueño.

Asegurando que presentar 'Supervivientes 2023' desde Honduras había sido "el mayor reto de su vida", Laura Madrueño confesó haber crecido "en cada programa". Unas conmovedoras declaraciones que terminaban emocionando a la presentadora, quien expresó que "me he dejado el alma para que sintáis lo que es 'Supervivientes".

Una sentimental despedida en la que Laura Madrueño no quiso perder la oportunidad de agradecer a la organización del programa su entrega y trabajo durante estos largos meses: "Volvemos nosotros, este equipo extraordinario que me ha acompañado cada día en los Cayos y por supuesto también el equipo que está en Madrid. Por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de 'Supervivientes", expresó entre lágrimas.

Palabras que culminaron con el mítico apagado de antorchas y que dejó a un Carlos Sobera emocionado, quien aprovechó el momento para reconocer el crucial papel de Laura Madrueño en Supervivientes 2023: "Ya nos tocará el momento de decirle a Laura que también le damos las gracias porque todos nosotros nos hemos enamorado de ella", aseguró el presentador tras el cierre de Palapa.