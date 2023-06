Eloy y Mercedes durante su cita en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas la cita no ha ido nada bien, hasta el punto de que han abandonado el restaurante del programa porque no querían seguir cenando juntos.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Eloy y Mercedes

Eloy se presentaba en el programa en busca de "una chica normal, buena, cariñosa, no le puedo pedir más de lo que yo puedo ofrecer". Nunca ha tenido una relación seria y no ha tenido oportunidad de conocer a muchas chicas.

Mercedes ha confesado que no la han respetado en el amor y que busca un hombre que le sea fiel.

La cita no va como se pensaban

Tanto Mercedes como Eloy han comenzado mal la cita porque a ella no le ha gustado él físicamente. Han empezado la cita queriendo hablar de sus aficiones y Eloy le confesaba a su cita que "no medito, ni creo en cosas espirituales". Su cita, Mercedes al enterarse de la noticia le ha dicho que no le gustaba nada y además ha confesado que "no me gustan los calvos".

Al escuchar tal confesión, Eloy ha alucinado y le ha soltado a Mercedes que, "tú tampoco me gustas, me gustan delgadas".

Ambos se van de la cita

Después de estas dos confesiones, Mercedes le ha dicho que no quería continuar con la cita porque no estaba cómoda con él y Eloy también le ha dicho que se quería ir. "Me voy no la soporto, no soporto su mala educación", ha balbuceado Eloy mientras salía por la puerta del restaurante de 'First Dates'.