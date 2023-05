Este es el sueldo del jurado de MasterChef por cada programa

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jurado de MasterChef.

2 Se lee en minutos D. M.



Desde RTVE daban a conocer hace unos días algunos sueldos que te sorprenderán. La corporación reveló el sueldo de 15 presentadores durante el pasado 2022. El sueldo más escandaloso ha sido el de Eva Soriano, por el que además ha tenido que dar explicaciones.

En esta lista de sueldos, el más alto es el que percibe la humorista Eva Soriano por presentar el programa de "La Noche". Un sueldo de 11.000 euros cada programa. Desde el momento que trascendió su salario, la presentadora ha recibido multitud de críticas y respondió a ellas con un monólogo en su programa de Movistar: "Hoy tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España".

Filtran los sueldos de RTVE

Se filtraron los sueldos de los presentadores de TVE y se conoce que yo he sido la mejor pagada, por delante de los jueces de MasterChef. Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho: '¿Pero cómo puede cobrar esa barbaridad?'. Y yo he dicho: 'pues tiene razón'", comenzó diciendo Eva Soriano.

El sueldo de Alaska

La aclamada cantante Alaska (Olvido Gara) gana 4.000 euros por cada programa que se emite de Cine de Barrio, a pesar de que su contribución al formato tiene una duración muy corta.

Al conocerse las altas cantidades de dinero que reciben los comunicadores que trabajan en la cadena pública, cientos de usuarios han comentado enfadados en las redes sociales, ya que piensan que es un sueldo excesivo.

''Y todo eso sale de tus impuestos'', ''Otro escándalo más de TVE'' o ''Que Alaska perciba 4.000 € por cada programa de 'Cine de Barrio' es hasta insultante'', entre otros, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Internet.

💸 RTVE desvela el sueldo de sus presentadores mejor pagados en 2022:

🏆 Eva Soriano: 11.000€/programa

2️⃣ Jurado Masterchef: 10.000€/ programa cada uno

3️⃣ Javier Ruiz: 5.000€/programa

4️⃣ Alaska: 4.000€/programa

5️⃣ Santiago Seguro: 2.000€/programa — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) 11 de abril de 2023

¿Cuánto cobran en MasterChef?

Noticias relacionadas

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y sigue en emisión con un gran éxito. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Jordi, Pepe y Samantha se están haciendo con 10.000 euros por cada uno de los programas que realizan de 'MasterChef', tanto de anónimos como de famosos. Cada edición cuenta con 13 entregas, por lo que se llevan 130.000 euros por cada una de ellas.