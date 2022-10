El motivo por el que Christian Gálvez se despide de 'Alta Tensión': "Es momento de decir adiós"

El presentador de 'Alta Tensión' se despide, para dar la bienvenida a '25 palabras'

"Un programa que hemos disfrutado muchísimo"

Christian Gálvez no encuentra su sitio en Mediaset: tras probar suerte con El tirón, Esta noche gano yo y Alta tensión, el que fuera presentador de Pasapalabra en Telecinco sigue sin dar con la tecla en cuanto a concursos se refiere. Pero el grupo le ha dado una nueva oportunidad llamada 25 palabras, y para poder centrarse en este proyecto, ha tenido que despedirse de Alta tensión.

Con motivo del último programa de Alta tensión, el presentador ha querido lanzar un mensaje muy emotivo en Instagram acompañado de varias fotografías: "estas imágenes muestran cuál ha sido nuestra trayectoria en Alta Tensión. Un programa en el que hemos disfrutado muchísimo, en el que personalmente he llorado, he reído y he aprendido junto a todo el equipo. Quiero dar las gracias a los concursantes, que han sabido ayudarme, respetarme, animarme y hacerme mejor el día a día. Nunca olvidaré todo lo que han hecho por mí mis compañeros".

También ha dado las gracias a los espectadores, a pesar de que no ha sido fácil mantenerse al tanto de Alta tensión con tanto cambio en la ubicación del programa. Ahora, eso sí, es momento de centrarse en 25 palabras, un formato que puede cambiar el rumbo de Telecinco en las audiencias.

