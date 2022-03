'Celebrity Bake off' no tendrá segunda edición en Amazon Prime Video

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Amazon Prime Video ha decidido no renovar ‘Celebrity Bake Off’. La plataforma ha optado por no producir una segunda edición del talent de postres con famosos, tal y como informa El Confidencial Digital.

El citado medio asegura que desde la compañía se muestran "muy contentos" con el resultado del talent, pero no ha habido un motivo suficiente para continuar con una segunda temporada.

La decisión sorprende ya que la versión 'Celebrity' de 'Bake off' acaparó la conversación en redes sociales durante las semanas previas y posteriores a Navidad, fecha en la que la plataforma lanzó todos los episodios. Además, cabe recordar que Amazon sí renovó el concurso 'LOL: Si te ríes pierdes', que también cuenta con la participación de famosos.

Por tanto, 'Celebrity Bake off' tendrá que buscar una nueva cadena que sí apueste por su producción. La versión con anónimos, 'Bake off España', se emitió en Cuatro en 2019 sin demasiado éxito.

'Bake off' es un formato original británico que ha sido adaptado en numerosos países La primera edición VIP estuvo liderada por Paula Vázquez y Brays Efe como presentadores. La política Esperanza Aguirre y la youtuber Esty Quesada fueron las grandes protagonistas de un casting que estuvo formado por grandes nombres como James Rhodes, Yolanda Ramos, Chenoa, Soraya, Paula Gonu, Joan Capdevila, Andrés Velencoso y Pablo Rivero.

