Las señales que Verónica Forqué dio cuando abandonó 'Masterchef Celebrity 6': "No puedo más"

Verónica Forqué nos ha dejado este lunes después de que se haya quitado la vida en su domicilio de Madrid a los 66 años de edad. A lo largo de este 2021, la actriz ha estado muy presente en la televisión de nuestro país al ser concursante de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity', programa que abandonó a las puertas de final después de que no se encontrase bien anímicamente.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) 22 de noviembre de 2021

Para ser más exactos, la actriz renunció a continuar en la competición culinaria en la semifinal. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocinado por equipos me agoté. Entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más'. Tiro el delantal por un rato porque yo luego, para la final, cuando estemos ahí (en la galería) aplaudiendo no me lo tendré que poner. Es que no puedo más. Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", le dijo Forqué a Pepe, Samantha y Jordi en el plató.

La semana anterior a esta decisión, Verónica Forqué no se presentó en la prueba de eliminación, algo que muchos interpretaron como un abandono, ya que tampoco apareció en las imágenes del avance de la semifinal. "Nos ha enviado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerza tras el cocinado tan intenso de exteriores", dijo Pepe Rodríguez antes de reproducir la nota de voz en las cocinas que les envió.

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien. Estoy agotada. He luchado 10 semanas. La experiencia, de las mejores de mi vida. Usted, jefe, sabe que soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. ¡Dios mío! ¡Qué bien lo estoy pasando y qué lástima estoy sintiendo de no poder estar a la altura! Pero es que no puedo. Mi cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", aseguró Forqué en esta nota de voz.

Sus compañeros, conmocionados

Sus compañeros de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' han mostrado en sus redes sociales la conmoción que les ha causado la noticia de la muerte de Verónica Forqué. El diseñador Eduardo Navarrete, que se mantuvo pendiente de ella durante el concurso, ha expresado en su cuenta de Instagram el "dolor" que le había causado la pérdida de su "amiga", con la que estuvo hablando ayer. "Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos", ha escrito.

El chef Jordi Cruz ha sido el primero de los jueces en reaccionar al fallecimiento de la intérprete, y ha dicho que estaba "desolado". "Me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu 'jefe' y tu admirador por siempre. Descansa en paz", ha dedicado.

"¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, qué suerte haberte conocido y disfrutado. ¡En la Plaza de las Cadenas te espero! ¡Te quiero Verónica!", le ha dirigido Pepe Rodríguez, su mayor apoyo durante el paso de Forqué por el programa.

La también jueza del programa Samantha Vallejo-Nágera se ha despedido también de la actriz con un "se ha ido mi amor". "Lo más genial que he conocido. Mi 'ídola', mi amiga, mi Vero. Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti", ha compartido.

Los cantantes Yotuel y David Bustamante y la actriz Vanesa Romero, que también concursaron con Verónica Forqué en la última edición de 'Masterchef Celebrity', también han querido recordarla en sus redes sociales.

Los comentarios de los espectadores

Verónica Forqué fue una de las concursantes más criticadas en redes sociales por los espectadores del programa. Ahora, un usuario de Twitter ha recopilado algunos de los comentarios más dañinos que dirigieron hacia la actriz: "Ahora todo son lamentos. Pero mira los comentarios en el último post de Verónica Forqué en sus redes. A ver si empezamos a madurar…", señala en esta red social el locutor Lluís Soler.

Ahora todo son lamentos. Pero mira los comentarios en el último post de Verónica Forqué en sus redes. A ver si empezamos a madurar… pic.twitter.com/WhYo3jgDcJ — Lluís Soler (@lluso1980) 13 de diciembre de 2021

Algunos de los comentarios iban dirigidos a la salud mental de la actriz. Los que más destacan son "estás de psiquiátrico", "esta mujer necesita un psiquiatra pero ya" o "hagamos cadena de oración para que Verónica Forqué sea encerrada en un hospital psiquiátrico". Otros, simplemente son insultos, como "odiosa", "déspota", "manipuladora" o "espanto de señora y de concursante".

"Te puede gustar o no un personaje en un programa, una película, un lo que sea, pero 'perseguirla' o buscarla por las diferentes redes para ponerla a parir de una forma tan cruel dice también mucho de la salud mental de todos ellos", indica otra usuaria en respuesta a Soler.

Te puede gustar o no un personaje en un programa, una peli, un lo que sea, pero "perseguirla" o buscarla por las diferentes redes para ponerla a parir de una forma tan cruel dice tb mucho de la salud mental de todos ellos — Tatu (@TatuBubu) 13 de diciembre de 2021

