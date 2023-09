Castlevania Nocturno: todo preparado para el estreno de la nueva serie de Netflix

Videojuegos

‘Castlevania: Nocturno’ se estrenará el 28 de septiembre enmarcado en una línea derivada de la serie original de Netflix ‘Castlevania’, que en 2021 dio por finalizada su trayectoria de cuatro temporadas. La trama de estreno se centrará en un joven Richter Belmont, personaje fundamental en varios juegos de Konami y uno de los más queridos dentro de su universo. Pero en esta ocasión, la ficción ofrece una versión más joven e inexperta que la mostrada en los videojuegos, algo que no resta al héroe ningún talento.

El último desciende del clan Belmont

Con la intención de ir aplacando la espera, el gigante audiovisual ha distribuido nuevos materiales de la producción, entre ellos un clip de vídeo promocional que nos permite conocer más detalles sobre la trama, que involucra a un “Mesías vampírico”. El nuevo material también revela parte de la plantilla de compañeros que le seguirán a lo largo de la historia y de los poderes del protagonista, porque el último descendiente vivo del clan Belmont, no se limitará a utilizar los látigos que suele emplear su familia para someter a los siervos del mal, apoyándose en opciones como dagas, espadas y otras armas.

The vampire messiah will come pic.twitter.com/8hKo4vLe6j — Castlevania: Nocturne (@Castlevania) 27 de julio de 2023

Según la sinopsis oficial, ‘Castlevania: Nocturno’ se desarrolla durante la época de la Revolución Francesa, en un momento en el cual la aristocracia se alía con el Vampiro “Mesías”. Esta misteriosa figura promete proporcionarles un ejército de vampiros y otras criaturas oscuras para derrotar a la población rebelde y esclavizar a toda la humanidad. La historia comienza cuando Annette, una hechicera criada en las islas del Caribe, aparece en busca de Richter. Lo que hemos visto hasta ahora nos permite anticipar al protagonista luciendo su característico traje azul, en ambos estilos, el que Ayima Kojima diseñó para ‘Symphony of the Night’ y su apariencia de anime shonen que fue creada por Kouji Yamada, Toshiharu Furukawa y Reika Bando para ‘Castlevania: Rondo of Blood’, la primera aparición del personaje en un videojuego.

Castlevania: Nocturno – Tráiler

Guionista de estreno

La adaptación está siendo producida por Project 51 y supone el regreso de algunos de los nombres creativos detrás de ‘Castlevania’, como los directores Sam y Adam Deats, así como Kevin Kolde en el papel de productor ejecutivo. El guion, sin embargo, no está firmado por Warren Ellis. El responsable de la historia es Clive Bradley, más conocido por series como ‘Atrapados’ o ‘Crossing Lines’. El trabajo mantiene la misma estética visual del arco anterior, una vez más, a cargo de Powerhouse Animation Studio. En España se estrena el 28 de septiembre, pero será posible ver su episodio de estreno el día 27 en el canal Drop 01 de Netflix.