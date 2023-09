El clásico arcade 'Daytona USA 2' se estrenará en consolas, pero incluido en otro videojuego

Una imagen de Daytona USA 2.

Si ya cuentas con algunas primaveras, es probable que recuerdes el arcade de velocidad ‘Daytona USA 2’. Pues bien, 25 años después del estreno de aquel recordado mueble para recreativas arcade, el clásico de carreras de SEGA se podrá jugar por primera vez en videoconsolas. Pero no estamos refiriéndonos a un estreno físico, digital o una remasterización al uso, todo lo contrario: el título será accesible en los salones recreativos del juego ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’, la próxima entrega de la serie conocida anteriormente como ‘Yakuza’. Aquellos que conocen la franquicia, son conscientes del interés del estudio Ryu Ga Gotoku (RGG) en recrear minijuegos y aportar contenido extra de la casa de Sonic en casi todas sus producciones.

Sega Racing Classic 2

La información se recoge en los canales oficiales del estudio de desarrollo, donde se confirma la presencia del clásico en ‘Like a Dragon Gaiden’, eso sí, rebautizado como ‘Sega Racing Classic 2’. Las diferencias en el nombre están relacionadas con los derechos de autor, ya que actualmente la empresa GiGO Entertainment es propietaria de los arcades SEGA en Japón. En cualquier caso, hubo intentos anteriores para publicar ‘Daytona USA 2’ en consolas. La maltrecha Dreamcast fue la que estuvo más cerca con la versión ‘Daytona USA 2001’ que, a su vez, fue la única en llegar a la máquina de salón.

Por lo general, a través de los barrios de Tokio, áreas donde se desarrollan los juegos de la serie ‘Yakuza’ (ahora ‘Like a Dragon’) se pueden encontrar locales arcade donde disfrutar de clásicos como ‘Space Harrier’, ‘Fantasy Zone’, ‘Virtua Fighter 2’, ‘Super Hang-On’ o ‘Puyo-Puyo’. En ‘Like a Dragon Gaiden’ ya se han confirmado varios, entre ellos ‘Fighting Vipers 2’, ‘Flicky’, ‘Galaxy Force’ y Daytona USA 2’. El título también asegura la presencia de las ya tradicionales salas de Poker y de otros juegos tradicionales de la región, como el Mahjong. Además, contará con una región llamada “Castle”, un espacio inspirado en el 'Castillo de Osaka', donde se podrá disfrutar de numerosos minijuegos, incluido un Cabaret con actrices reales. Nada novedoso para los seguidores de la franquicia, ya que este modo ha aparecido en otras entregas de la serie.

Like a Dragon Gaiden - Overview Trailer

Retando a su propia muerte

Por lo que sabemos hasta el momento, ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ sigue la historia de Kazuma Kiryu, que usará el nombre 'Joryu'. Este antiguo yakuza fingió su propia muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia. Ahora, una persona misteriosa vuelve a meterle en problemas, por lo que debe dejar de esconderse. La entrega promete emocionantes misiones secundarias que nos llevarán a un duelo que se desarrolla en Sotenbori y Yokohama. ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ llegará a las tiendas el 9 de noviembre con versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Además, el título traerá una demostración de ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, un título que sigue la historia de Ichiban Kasuga y debería mantener el combate por turnos como en ‘Like a Dragon’.