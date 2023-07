Estas dos aplicaciones móviles harán que WhatsApp borre tu cuenta

WhatsApp eliminará algunas cuentas / Agencias

1 Se lee en minutos



La aplicación de mensajería instantánea líder a nivel mundial se encuentra inmersa en una polémica. WhatsApp acumula millones de descargas alrededor de todo el mundo desde hace años, siendo la herramienta de comunicación básica de gran parte de la población. Sin embargo, un comunicado emitido por la propia aplicación de mensajería instantánea, pone en peligro las cuentas de muchos de sus usuarios alrededor de todo el mundo.

Tal y como ellos mismos anunciaron, WhatsApp no permitirá a aquellos usuarios que empleen aplicaciones modificadas o réplcias de la misma, que no sean la original. Es decir, que todas aquellas aplicaciones descargadas en sitios no oficiales o que hayan sido creadas por terceros y no Meta, pondrán en peligro las cuentas de sus usuarios.

"Si no utilizas la versión oficial, tu cuenta podría ser suspendida"

Un aviso a algunos de sus usuarios, que compromete a aquellos que tengan instaladas en su teléfono alguna de estas aplicaciones: WhatsApp Plus o GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold o You WhatsApp. Todas ellas, versiones no oficiales del gigante WhatsApp, que también acumulan miles de descargas. A pesar de que la cuenta oficial no haya mencionado directamente estas aplicaciones, encabezan una larga lista de versiones ilegales.

Y es que, aunque cuenten con algunas funciones que todavía no habría incorporado el propio WhatsApp oficial, como la posibilidad de recibir una notificación cada vez que se conecte un amigo; la descarga de estas aplicaciones pone en riesgo la permanencia de tu cuenta en WhatsApp. La empresa Meta lanzó este comunicado a algunos de sus usuarios: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida temporalmente".

Estas aplicaciones pondrían en riesgo la "privacidad y seguridad" de la plataforma y de los usuarios. Sea como sea, si eres usuario de alguna de las versiones no oficiales de WhatsApp, te recomendamos que elimines tu cuenta y descargues la versión oficial antes de que lo haga la propia plataforma.