Instagram se cae y suspende por error cuentas de usuarios de todo el mundo

Instagram está sufriendo desde el mediodía de este lunes una caída en todo el mundo, que, entre otras anomalías, está dando problemas para iniciar la sesión o, en numerosos casos, está suspendiendo si previo aviso cuentas de miles de usuarios. El problema ha sido registrado por la web especializada Downdetector.

Contrariamente a lo que ocurrió con Whatsapp la semana pasada, el problema de Instagram no afecta a todos sus usuarios. Miles de internautas afectados han trasladado sus quejas a Twitter, donde han explicado que su cuenta ha sido bloqueada, posiblemente por la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión.

Me acaban de suspender Instagram sin darme ningún tipo de explicación, le he dado a oponerme a la decisión y después de poner no se cuantos códigos se me ha bloqueado Instagram al completo, sin explicación, sin dejarme poner por que recurro, nada, no se ni que hacer @instagram pic.twitter.com/5P2LImlG9N