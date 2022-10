Los propios desarrolladores de videojuegos desconocían el cierre de Google Stadia

El cierre del servicio de transmisión de juegos Stadia, notificado oficialmente hace unas jornadas, ha tomado por sorpresa a muchos desarrolladores. Según declaran varios creadores relacionados directamente con la plataforma, han explicado en redes sociales que se enteraron del cierre con el anuncio hecho público por Google. Simon Roth, creador del juego independiente ‘Maia’, asegura que ha dedicado meses de trabajo a un proyecto que tal vez nunca vea la luz del día.

“Cada vez que pasa algo negativo con los videojuegos, las personas afectadas, las que en ocasiones tienen la vida patas arriba, se enteran por la prensa o Twitter. Sin un correo electrónico, sin llamadas telefónicas, sin avisos, sin notas en el sitio web”. Atendiendo a su razonamiento, Stadia disponía de una buena estructura y funcionaba bien, pero estaba "condenada desde el principio" por las intromisiones de la directiva unida con la falta de inversión.

OH BOY VERY HAPPY TO SEE MONTHS OF MY WORK GOING IN THE BIN AGAIN. I SURE DO LOVE GAME DEVELOPMENT. https://t.co/DUpBtof8tp

También en redes sociales, el desarrollador Tom Vian asegura que su juego ‘Tangle Tower’ estaba preparado para debutar inmediatamente en Stadia, pero ahora el futuro del juego parece incierto. Si bien Google promete compensar a todos los consumidores afectados reembolsando cualquier dinero invertido en la plataforma, actualmente no se ha definido cómo actuará la empresa con los desarrolladores, el resto de otros socios de la plataforma.

Part of me is just so sad at Google's spectacular mishandling of Stadia. When it was first pitched to me, long before launch, they had so many cool ideas - but conservative strategies, a lack of trust in devs, & absolute underinvestment - it killed it. https://t.co/ykhD5qZYyN