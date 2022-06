La Unión Europea aprueba el uso de un cargador único y universal para móviles y portátiles

A partir del otoño de 2024, todos los países de la Unión Europea (UE) estarán obligados a usar el mismo cargador único y universal para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles. Así lo ha aprobado este martes el Parlamento Europeo tras llegar a un acuerdo con los miembros del club comunitario.

Con esa decisión, la nueva y esperada normativa de Bruselas impondrá para todos esos dispositivos móviles un puerto USB-C con el objetivo de limitar los desechos tóxicos de miles y miles de cables de diversos formatos, y defender el derecho de los consumidores, obligados por ahora a acumular diversos cargadores.

El proyecto había enfrentado la feroz oposición del gigante tecnológico Apple, que defiende su tecnología de carga y conexión Lightning.

El comisario europeo de Industria, Thierry Breton, saludó el acuerdo y mencionó en Twitter que "el interés general de la Unión Europea ha prevalecido".

We have a deal on the #CommonCharger! 🇪🇺



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



🔌 mobile phones, tablets, cameras… will have #USBtypeC



🔌 harmonised fast-charging technology



🔌 unbundling of sale of chargers



The EU general interest has prevailed! pic.twitter.com/i2UAE7kzyI