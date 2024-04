Rodolfo Sancho cree que hay dos víctimas en 'El caso Sancho' y confía en que "salga la verdad"

El actor Rodolfo Sancho asegura en una entrevista estrenada este martes en HBO Max que "hay dos víctimas" en el caso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, por el que está acusado su hijo Daniel Sancho y confía en que "salga la verdad". "El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza, tenemos la ilusión de que lo declaren no culpable", dice el actor madrileño en la entrevista, difundida el mismo día en el que ha comenzado el juicio en Koh Samui (Tailandia).

La grabación, realizada hace aproximadamente un mes en la isla de Fuerteventura, donde reside, forma parte de un documental, "El caso Sancho", de cuatro capítulos y el resto se emitirán después de que el juez dicte sentencia, previsiblemente este otoño. "Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos", declara Sancho en la primera entrevista en profundidad que concede desde que se conoció el crimen, el 5 de agosto de 2023.

Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo's court trial for murder / SITTHIPONG CHAROENJAI

"No sabemos cómo te sentirías"

Dice que se enteró por su hermano, que le llamó tras ver la noticia y que su reacción inicial fue de "shock y estupefacción" pero que enseguida se puso en marcha para tratar de ayudar a su hijo. Habló con él al día siguiente y le contó que había tenido una pelea que acabó "de forma trágica". "Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia, que se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual", afirma.

Inicialmente Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado ante la policía de Phangan (isla cercana a Samui), pero después se declaró no culpable ante el juez, aunque sí aceptó el cargo de ocultación del cadáver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar. Sobre el descuartizamiento, el actor conocido por series como 'Isabel' o 'El ministerio del tiempo' asegura que es fácil decir "yo no haría eso, sentado en el salón de tu casa con 50 años", pero cree que "no sabes cómo te sentirías".

El juez de Daniel Sancho prohíbe que se informe de lo que ocurre durante el juicio / Agencias

"El animal no piensa, actúa"

"Luego hablas con los psicólogos y te hacen entender que en un momento de pánico y disociación la razón deja de funcionar", agrega. Preguntado por los motivos del viaje de Arrieta a Tailandia, dice desconocerlo y sobre si le dio dinero a su hijo expresa dudas: "No sé a ciencia cierta, al principio creo que cuando le ofreció invertir, algo recibió, no sé si tenían una tarjeta conjunta o algo así". Sancho sostiene que su hijo está en una edad "influenciable" en la que sus ilusiones de negocio le convertían en "una presa fácil" y que tiene "esos errores de la edad, la vanidad", al tiempo que reitera sus condolencias a la familia de Arrieta, que ya expresó en un mensaje a su hermana tras conocer los hechos.

Sancho se muestra calmado en todo momento y asegura que esa estabilidad le ha ayudado a sobrellevar este proceso. "Todo es una lección, venimos a aprender", subraya. "Las cosas llegarán cuando lleguen, pero estar aterrorizado por lo que puede ocurrir... intento no estar atrapado en eso. El animal no piensa, actúa, le acorralas y lucha", concluye.