Detenido un pasajero que viajaba a Cancún por agresión sexual a una azafata

En un vuelo que partía desde Madrid con destino Cancún operado por la empresa World2fly, de la empresa española Iberostar, entre los pasajeros estaba un hombre que presuntamente ha agredido una azafata y ha amenazado a otros pasajeros.

El pasado 23 de septiembre dos agentes de la Policía Nacional y dos de la Guardia Civil, todos fuera de servicio, detuvieron a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una azafata en pleno vuelo desde Madrid a Cancún, donde los efectivos entregaron a las autoridades mexicanas al pasajero.

A mitad de trayecto, cuando el avión atravesaba el océano Atlántico y ante la situación de inseguridad que estaba provocando el pasajero, la tripulación solicitó que, de haber algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, lo notificasen.

En este sentido, la tripulación explicó a los agentes que había una persona provocando un altercado en pleno vuelo mientras se bebía una botella de whisky que había introducido de forma ilegal y que había llegado a insultar y amenazar a otros pasajeros, llegando a agredir con varios puñetazos a uno de ellos. También, una azafata había sido víctima de tocamientos y agresión sexual. De hecho, según las declaraciones de los testigos, el detenido mantuvo una actitud que calificaría de "manoseo", lo que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual.

Como respuesta, inmediatamente el piloto denunció los hechos a responsables de seguridad de su compañía con sede en Palma de Mallorca, facultando a los agentes para que actuaran para garantizar la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con lo sucedido, detallado también por la Guardia Civil en un comunicado, el detenido estaba mostrando una actitud agresiva tras haber realizado tocamientos y proferido amenazas de muerte al personal de la tripulación y algunos de los 400 pasajeros de la aeronave.

En el vuelo viajaban dos agentes de la Policía Nacional adscritos a las jefaturas de Murcia y de Aragón, y otros dos miembros de la Guardia Civil, destinados en Teruel y Santander, quienes entre ellos no se conocían, pero se pusieron a disposición del comandante de la aeronave.

Según el relato de los hechos, el piloto les comunicó que, tras activar el protocolo correspondiente a estas situaciones límites y ante la voluntad de la empresa de interponer una denuncia contra el pasajero conflictivo, los cuatro agentes pasaban a ser la máxima autoridad del avión y responsables de su seguridad.

Forcejeos y agresiones

Al hombre estadounidense, de unos 1,85 metros de altura y complexión fuerte, lo encontraron en la última fila de asientos del avión -lugar que posteriormente descubrirían que no le correspondía- exhalando el humo de un cigarrillo electrónico hacia el resto de pasajeros. El arrestado, un hombre estadounidense de 41 años, al percatarse de la presencia policial trató de huir y forcejeó con los agentes, siendo finalmente reducido e inmovilizado con unas bridas de plástico. Tras cachearle, los agentes localizaron el mechero en un bolsillo de la chaqueta, un destornillador punzante en su neceser y su pasaporte, lo que permitió filiarle como un ciudadano estadounidense nacido en 1982.

Los miembros de las fuerzas de seguridad custodiaron al hombre durante las cinco horas restantes del vuelo, mientras que el detenido se dedicó a continuar insultando al resto de pasajeros y a los propios agentes. "Tu no te vas a bajar del avión, de eso me ocupo yo" o "cuando salgamos del avión me voy a ocupar de vosotros" fueron algunas de las amenazas que formuló, de acuerdo con las mismas fuentes. Una vez aterrizados en Cancún, el hombre pasó a disposición de tres agentes de la Guardia Nacional mexicana, según avanza EFE, quienes se hicieron cargo de su custodia.