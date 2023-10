Línea de sucesión al trono en España: ¿podría Froilán llegar a ser Rey?

Froilán.

Siempre que hay algún acto destacado en la agenda de la princesa Leonor se disparan las búsquedas en Google sobre la línea sucesoria de la monarquía española. ¿Cuántos miembros hay en la línea de sucesión? ¿en qué puesto esta su hermana Sofía? ¿qué pasa con Froilán de Marichalar?...

Este 31 de octubre la princesa de Asturias jura la Constitución Española en un acto solemne que se celebra en el Congreso de los Diputados. Un gran día para la Casa Real que contará con una fiesta posterior que todavía no tiene una lista de invitados confirmada.

Tras la jura, Leonor asumirá la responsabilidad de estar lista para subir al trono si fuera necesario; es decir, en caso de que Felipe VI muriera o estuviera incapacitado. Desde 2014, cuando Felipe VI se convirtió en jefe de Estado tras la abdicación de su padre, es Letizia la que podría haber tenido que responsabilizarse de las funciones constitucionales del Monarca hasta que Leonor alcanzara la mayoría de edad. Y, si Letizia hubiera renunciado a la regencia, las siguiente en la lista habría sido la infanta Elena. ¿y dónde estaría Froilán en esa lista? Pues en el puesto número 4.

Froilán ha regresado a España este domingo. / EPE

Esta es la lista de sucesión de la Casa Real:

1. Leonor de Borbón

2. Sofía de Borbón

3. Elena de Borbón y Grecia

4. Froilán de Marichalar

5. Victoria Federica de Marichalar

6. Cristina de Borbón

7. Juan Valentín Urdangarin

8. Pablo Urdangarin

9. Miguel Urdangarin

10. Irene Urdangarin

La llegada de Froilán

Froilán ha regresado a España este domingo... y aunque parezca sorprendente, el hijo de la Infanta Elena se enteraba por la prensa de que su hermana, Victoria Federica, había cogido un vuelo con destino Perú y que no estaría presente en la jura de la princesa Leonor. "No sé nada, me das tú la noticia", dijo al ser preguntado por periodistas.

Y llegaba el momento de la gran pregunta: ¿asistirá o no a la jura de la Constitución? Ni un 'sí' ni un 'no', Froilán se limitaba a sonreír y miraba de manera cómplice a la reportera dejando entrever que no puede desvelar sí va a asistir o no.