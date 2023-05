‘El Ciclo del Agua en Tiempos de Sequía’: cómo preservar este recurso natural

JOSÉ LUIS ROCA

El 26 de abril tuvo lugar un encuentro organizado por Prensa Ibérica en colaboración con ACCIONA sobre el ciclo del agua, en el que se analizaron las consecuencias, medidas, y soluciones de la situación actual. La escasez de lluvia y el mal estado de los embalses obligan a numerosas regiones a adoptar medidas para hacer frente a la escasez agua; las restricciones son ya una realidad en numerosos territorios.

En el debate, moderado por la periodista Nekane Chamorro, expertos y voces autorizadas como Juan Carlos Blázquez, Director de Desarrollo de Negocio en España y Portugal de Agua en ACCIONA; Francisco J. Baratech, Presidente de Acuamed; Mª Carmen García Panadero, Vicepresidenta de AEDyR; Josep Lluis Henarejos, Gerente de AMJASA; y Belén Benito, Directora de Operaciones del Canal Isabel II, dieron respuestas a las preguntas sobre qué medidas deben adoptarse ante la preocupante escasez de recursos hídricos y qué hacer para garantizar el abastecimiento humano y el riego.

Soluciones

En la actualidad la sociedad posee un mayor nivel de sensibilidad hacia el medio ambiente, tanto por parte de los ciudadanos como de los gestores, por lo que una de las primeras medidas a tener en cuenta es el de un uso racional y eficiente.

“El agua es un valor y hay que cuidarlo con una buena planificación, evitando pérdidas y haciendo uso de la tecnología más adecuada. En ACCIONA tenemos gran experiencia en la reutilización y desalinización, tecnologías en las que aprovechamos lo que se depura, y si no, garantizamos el recurso con instalaciones de desalación, es primordial” Juan Carlos Blázquez.

En la misma línea se pronunciaba Francisco J. Baratech, “el agua es un elemento que hay que mimar, debemos cuidar las redes de distribución, compatibilizar el uso del agua con el medio ambiente. Debemos tratar de incorporar el agua necesaria para poder seguir sosteniendo a toda la industria y el abastecimiento de las poblaciones”. El agua es un bien escaso, antojándose obligatorio el empleo de todos los recursos disponibles para ello. “Se está demostrando que es imprescindible el empleo de los recursos llamados ‘no convencionales’, como la desalación y reutilización. Hay que optimizar el uso de agua, reutilizar el agua regenerada, y complementar con la desalación” declaraba Mª Carmen García Panadero.

Por otro lado, Josep Lluis Henarejos ponía el foco en dimensionar el problema, tomar conciencia de la magnitud. “Tenemos que atender el cambio climático, la planificación hidrológica es lo principal que hay que acometer. Tenemos que defender nuestra agua, y empezar por la naturaleza.”

Medidas

Es necesario concienciar a la población, la falta de información sobre los procesos hidrológicos, como la desalación, es palpable y son fundamentales para la preservación de este recurso vital. “El agua reciclada se cree que no sirve para ciertos usos (agrarios, industriales o uso humano). Lo mismo ocurre con la desalación, se cree que es cara, que consume mucho y que contamina. Hoy día estamos por debajo de 3kWh/m3” comentaba Mª Carmen García. “Hay que formar al ciudadano, no tanto en qué consiste la tecnología, pero en sí en contarle al ciudadano cuánto cuesta. Hemos cambiado de hábitos en las aguas, el precio del agua es estable, se consume menos, pero hay que depurar… hay que informar al ciudadano” agregaba Juan Carlos Blázquez.

En la misma sintonía, se pronunciaba Francisco J. Baratech, “Las desaladoras son muy respetuosas con el medio ambiente. En Acuamed toda la energía que utilizamos es de procedencia verde. Complementado por una continua mejoras de los equipos para el agua desalada”. Por su parte Belén Benito, ponía el foco en la inversión y en la importancia de las infraestructuras “es imprescindible emplear dinero en rehabilitar y prolongar la vida útil de las infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua. Algunas medidas puestas en marcha serían la sectorización de la red, para poder medir y conocer para tomar decisiones. Se debe adecuar el gasto para tener unas infraestructuras que no pierdan agua”.

Madrid. ‘El Ciclo del Agua en Tiempos de Sequía’ / Jose Luis Roca

Desalación

La desalación se ha convertido en una tecnología esencial para el suministro de agua en zonas áridas y semiáridas, y su uso se ha expandido en todo el mundo, siendo España un referente para el resto de países. “La desalación a nivel mundial está creciendo exponencialmente, en España tenemos una prueba palpable, hace dos veranos hubo cortes de agua en Galicia, y en ninguna población de toda la cornisa mediterránea que tuviera una desaladora los tuvo” confirmaba FranciscoJ. Baratech. “España y ACCIONA son un referente en la desalación y en la reutilización. Todo lo que se hace en España tiene un eco en el resto del mundo. Somos líderes en desalación y reutilización; con innovación y la tecnología” añadía Juan Carlos Blázquez.

Josep Lluis Henarejos, señalaba la importancia de la desalación, pero sin olvidar la importancia de realizar un ciclo integral del agua. “La desalación es una buenísima solución puntual, pero no hay que olvidar lo demás, tenemos que combinar. A nosotros tener la desaladora nos ha valido para tener los acuíferos muy bien, tranquilos y nos da garantía de no tener situaciones de sequía”. “Es un recurso complementario cuando el reciclado del agua regenerada no nos da lo suficiente como para abastecer. Con la desalación podemos obtener un agua a la carta” añadía Mª Carmen García Panadero.

Reutilización

En el futuro, se espera que la reutilización de agua juegue un papel importante, aunque la implementación efectiva también plantea desafíos. “Si podemos ir un paso más allá, mejor, poder recargar los acuíferos, para agricultura, consumo humano…, en este sentido deberíamos estar funcionando al 100% no solo en sequía” confirmaba Juan Carlos Blázquez. En este mismo sentido, Belén Benito declaraba que “el cliente tiene que confiar en el agua, o se hace una campaña pedagógica para que el usuario confíe en que sustituir el agua superficial por un agua generada es 100% garantía”. “Al final la población verá normal el empleo de agua regenerada. En futuro crecerá la demanda, crecerán los clientes y se percibirá como algo habitual” cerraba Mª Carmen García.