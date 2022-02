La Comisión Europea autoriza la comercialización del grillo como alimento

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la autorización de la comercialización del grillo como alimento dentro de la Unión Europea. Se trata del tercer insecto autorizado para su comercialización como alimento, tras el gusano de la harina o larva de escarabajo oscuro, autorizado en mayo de 2021 y la langosta migratoria, en noviembre.

El grillo doméstico ('acheta domesticus'), igual que en el caso de los otros dos insectos autorizados, puede ser consumido en seco como aperitivo o como ingrediente de una serie de alimentos en forma de polvo, como productos proteicos, galletas o productos de pasta o congelado.

El consumo del grillo ha sido aprobado por los expertos de los Estados miembros el pasado 8 de diciembre. Bruselas había propuesto su autorización tras conocer la valoración estricta de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que concluyó que el consumo de este insecto es "seguro".

Los productos que contengan este nuevo alimento estarán debidamente etiquetados para señalar cualquier posible reacción alérgica. Su autorización para el consumo alimentario se enmarca dentro de la estrategia de la UE 'De la granja a la mesa', y persigue identificar fuentes de proteínas alternativas para promover el cambio hacia un sistema alimentario más sostenible.

